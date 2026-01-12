NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

Đời sống 12/01/2026 11:40

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định khởi tố vụ án sử dụng các hóa chất cấm để sản xuất mì tươi tại hộ kinh doanh Châu Phát trên địa bàn. Đáng chú ý, theo khai nhận, hơn 800 tấn mì tươi hóa chất đã được cơ sở này tiêu thụ thành công.

Theo thông tin từ VTV News, ngày 12/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lưỡng Toàn (SN 1981), Thạch Vĩnh (SN 2005), Huỳnh Cẩm Lài (SN 1982, cùng ngụ phường Phú Thạnh) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi sử dụng chất cấm tại phường Phú Thạnh, do Vương Lưỡng Toàn cầm đầu.

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM - Ảnh 1
Công an tống đạt lệnh bắt tạm giam các đối tượng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát tại phường Phú Thạnh.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang hòa trộn Borax - hàn the, Soda, dung dịch Silicate để tăng độ mềm dai, màu sắc bắt mắt cho mì sợi. Đây đều là những hóa chất cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM - Ảnh 2
Mì tươi thành phẩm được đặt trên nền nhà - Ảnh:  Báo Dân trí
NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM - Ảnh 3
Trong 3 năm gần đây, hộ kinh doanh Châu Phát đã xuất bán hơn 800 tấn mì tươi có sử dụng hóa chất ra thị trường - Ảnh: VTV News

Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu thừa nhận sử dụng chất cấm để sản xuất mì sợi trong khoảng 10 năm. Riêng trong 3 năm qua, cơ sở này đã xuất bán khoảng 800 tấn mì tươi có sử dụng hóa chất ra thị trường.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững trật tự quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

