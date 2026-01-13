Lời khai 'lạnh người' của chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì trộn hóa chất ở TP.HCM

Liên quan đến đường dây sản xuất 800 tấn mì trộn hóa chất, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ báo Dân trí, là đối tượng đóng cầm đầu trong đường dây, Vương Lưỡng Toàn (SN 1981, chủ hộ kinh doanh Châu Phát) khai sản xuất mì tươi trộn hóa chất được khoảng 10 năm. Hóa chất được bị can mua từ chợ Kim Biên, với mục đích làm tăng độ mềm dai, màu sắc bắt mắt cho mì sợi.

Khi sản xuất mì, Vương Lưỡng Toàn chỉ đạo nhân viên pha chế hóa chất theo tỷ lệ nhất định. Mì tươi thành phẩm sẽ được các đối tượng đem bán cho các chủ sạp hàng tại các chợ trên địa bàn TPHCM.

Vương Lưỡng Toàn thừa nhận mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 700-800kg mì tươi. Tính trong vòng 3 năm qua, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 800 tấn mì trộn hóa chất độc hại.

Mì thành phẩm có màu vàng ươm, bắt mắt - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi sử dụng chất cấm tại phường Phú Thạnh, do Vương Lưỡng Toàn cầm đầu.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát tại phường Phú Thạnh.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang hòa trộn borax - hàn the, soda, dung dịch silicate để tăng độ mềm dai, màu sắc bắt mắt cho mì sợi. Đây đều là những hóa chất cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Mì thành phẩm chuẩn bị bán ra thị trường - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Từ kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lương Toàn, Thạch Vĩnh (SN 2005), Huỳnh Cẩm Lài (SN 1982, cùng ngụ phường Phú Thạnh) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

