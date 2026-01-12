Con trai đâm bạn của mẹ nguy kịch, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 12/01/2026 17:02

Vì mâu thuẫn, một thanh niên ở Đắk Lắk dùng dao đâm bạn của mẹ trọng thương, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 12/1, Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa) để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông N.N.T. (60 tuổi, trú tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk).

Sáng cùng ngày, ông T. đến nhà bà P.T.M.T. (mẹ của Khôi) trên đường Lê Trung Kiên (phường Tuy Hòa) chơi. 

Sau đó, giữa ông T. và Khôi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong cơn nóng giận, Khôi dùng dao đâm ông T. trọng thương. Người đàn ông chạy ra đường và nằm gục tại chỗ.

Con trai đâm bạn của mẹ nguy kịch, tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ nam thanh niên đâm bạn của mẹ nguy kịch tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân Việt, nạn nhân được người dân và cơ quan chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Gây án xong, Khôi bỏ chạy vào một con hẻm và bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người thân.

NÓNG: Hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

NÓNG: Hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Hiện tại nhiều siêu thị, cửa hàng bán lẻ và tiệm tạp hoá đã triển khai hoạt động đổi trả hàng, hoàn tiền với sản phẩm Đồ hộp Hạ Long.

