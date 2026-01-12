Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi rơi vào máy nghiền rác

Đời sống 12/01/2026 13:36

Ngày 12/11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa cho biết, VKSND Khu vực 11 - Thanh Hóa đã tham gia công tác kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa khiến 1 nữ công nhân tử vong khi rơi vào máy nghiền rác.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 6 giờ 41 phút ngày 5-1, tại xưởng sản xuất giấy thuộc hộ kinh doanh có địa chỉ tại bản Phụn, xã Trung Hạ, huyện Quan Hóa cũ (nay là xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa) của ông V.H.H. (SN 1977, ngụ Hải Phòng).

Nạn nhân được xác định là bà L.T.H. (SN 1982, ngụ bản Phụn, xã Hồi Xuân), là công nhân của xưởng giấy. Trong quá trình làm việc, bà H. không may bị ngã và rơi vào máy nghiền rác của xưởng sản xuất dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi rơi vào máy nghiền rác - Ảnh 1
Hiện trường nơi nữ công nhân gặp nạn tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, một vụ tai nạn lao động tương tự xảy ra vào ngày 12/1, tại khu vực biển Trà Cổ, đơn vị nhận được tín hiệu kêu gọi hỗ trợ của 1 phương tiện tàu vỏ gỗ, biển kiểm soát QN90425TS.

Đồn Biên phòng Trà Cổ đã khẩn trương điều động phương tiện cùng 3 cán bộ chiến sỹ tiếp cận phương tiện trên, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bác sỹ thông báo nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, ông Lê Sỹ Thủy (50 tuổi, trú tại khu 5, phường Phong Cốc, Quảng Ninh) đang cùng vợ và 1 công nhân khác thả lưới trên biển thì bị lưới quấn vào người, sau đó bị kéo vào máy tời phía sau tàu khiến nạn nhân tử vong.

Hiện gia đình nạn nhân đã xin làm các thủ tục đưa thi thể về quê an táng. Đồn Biên phòng Trà Cổ đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 5.000.000 đồng để lo hậu sự.

Ô tô 5 chỗ bị vò nát, 4 người mắc kẹt trong cabin sau tai nạn liên hoàn

Ô tô 5 chỗ bị vò nát, 4 người mắc kẹt trong cabin sau tai nạn liên hoàn

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) thuộc địa bàn phường Vũng Áng khiến 4 người trong xe con bị thương.

