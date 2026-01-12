Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) thuộc địa bàn phường Vũng Áng khiến 4 người trong xe con bị thương.

Theo thông tin từ VnExpress, hơn 9h sáng 12/1, trên tuyến tránh Kỳ Anh đoạn qua phường Vũng Áng, xe container biển Bắc Ninh chạy theo hướng Bắc - Nam bất ngờ va chạm với ôtô 5 chỗ biển Hà Tĩnh đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh đẩy ôtô 5 chỗ lao vào gầm sau xe tải biển Hà Nội.



Ô tô 5 chỗ bẹp dúm, nằm lọt dưới gầm xe container sau tai nạn - Ảnh: VnExpress

Xe tải tiếp tục tông đuôi ôtô khách biển Hưng Yên, tạo thành tai nạn liên hoàn giữa bốn phương tiện.

Hậu quả, ôtô 5 chỗ bị kẹp cứng dưới gầm xe tải, ba người ngồi bên trong bị thương nặng, mắc kẹt, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Những người trên ba xe còn lại không bị thương.

Hiện trường tai nạn liên hoàn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại hiện trường, ôtô 5 chỗ bẹp dúm, nằm lọt dưới gầm sau xe container. Các phương tiện còn lại hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Dầu từ các xe chảy dài thành vệt trên đường. Giao thông qua khu vực ùn tắc, di chuyển khó khăn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử cán bộ tới phân luồng, điều xe cứu hộ cẩu các phương tiện gặp nạn. Hơn 11h, hiện trường chưa được giải phóng.

Đoạn đường xảy ra tai nạn rộng khoảng 20 m, thông thoáng, không có nhà dân. Thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết khô ráo, không mưa.

