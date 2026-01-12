NÓNG: Hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Đời sống 12/01/2026 15:05

Hiện tại nhiều siêu thị, cửa hàng bán lẻ và tiệm tạp hoá đã triển khai hoạt động đổi trả hàng, hoàn tiền với sản phẩm Đồ hộp Hạ Long.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi thông tin về 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi bị phát hiện trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long được công bố, nhiều điểm bán tại TPHCM đã đồng loạt rút sản phẩm của thương hiệu này khỏi kệ. 

 

Tại một số siêu thị và cửa hàng, quầy hàng đồ hộp trở nên thưa thớt, chỉ còn lác đác vài mặt hàng như cá đóng hộp, pate gan heo hay cá ngừ ngâm dầu.

Đại diện hệ thống Bách Hóa Xanh cho biết đã nhanh chóng triển khai chính sách cho phép khách hàng đổi trả sản phẩm đồ hộp Hạ Long, kể cả khi đã mua quá 7 ngày, thời hạn thông thường của ngành hàng đồ khô. 

Khách hàng cần có hóa đơn mua hàng để được xác nhận, trong đó hóa đơn của khách hàng thành viên được lưu ngay trên ứng dụng.

Một hệ thống bán lẻ lớn khác cũng cho biết đã chủ động yêu cầu nhà cung cấp ban hành chính sách thu hồi để triển khai thống nhất, song phía công ty xin làm việc sau. 

Trong thời gian chờ, hệ thống này phải tự xây dựng phương án tạm thời nhằm xử lý các trường hợp khách hàng muốn đổi trả sản phẩm.

Theo một nhà bán lẻ, do các chuỗi siêu thị thường thanh toán cho nhà cung cấp sau 30-60 ngày nên các hệ thống có thể tạm thời sử dụng nguồn tiền này để ứng trả cho khách hàng. 

NÓNG: Hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long - Ảnh 1
Một số sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long trên kệ một cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội, trưa 8/1 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, tại Hà Nội và TP.HCM, phần lớn tiệm tạp hóa nhận trả hàng, hoàn tiền nếu hàng còn nguyên vẹn và mua trong ngày. Điều kiện hoàn hàng được linh động hơn với khách quen.

Loạt siêu thị lớn cũng nhận trả hàng, hoàn tiền cho người mua sản phẩm của Halong Canfoco, với quy trình rõ ràng hơn. Chuỗi Bách Hóa Xanh, chấp nhận đổi trả, hoàn tiền cho khách hàng trong 7 ngày kể từ thời điểm mua. Sản phẩm được hoàn tiền phải còn nguyên tem, nhãn, chưa qua sử dụng kèm hóa đơn hoặc mã đơn hàng để xác minh.

Ghi nhận tại Go! Gò Vấp (TP HCM) tối 11/1, nhân viên siêu thị cho biết nếu khách muốn trả bất cứ sản phẩm nào của đồ hộp Hạ Long đã mua (trong vòng 7 ngày), đều được đơn vị này nhận lại và ghi biên nhận để đổi sản phẩm khác.

Winmart cũng chấp nhận hoàn hàng với các sản phẩm nguyên vẹn, không ràng buộc thời gian mua hàng.

Bà Nguyễn Bích Hòa, Tổng giám đốc Công ty thương mại Minh Khai, chủ một siêu thị lớn ở Hải Phòng, cho hay họ sẽ hoàn tiền nếu khách hàng trả sản phẩm, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào hoàn hàng.

Theo các đơn vị bán lẻ, để hàng vào được hệ thống phân phối của họ, nhà cung cấp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ pháp lý, nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận chất lượng sản phẩm. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và tăng cường biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng", đại diện một đơn vị bán lẻ nói.

