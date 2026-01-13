Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Đời sống 13/01/2026 05:15

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú phường Quảng Trị) để điều tra về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú phường Quảng Trị) để điều tra về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép.

Vào ngày 10/11/2025, chị Nguyễn Thị Thu T. (trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thực hiện giao dịch chuyển tiền qua mobile banking. Do lỗi mạng, chị T. đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Kiểm tra sao kê, chị T. xác định tài khoản nhận tiền là của ông Nguyễn Thế Lữ, người quen làm ăn lâu năm của chị.

Ngay sau đó, chị T. nhiều lần liên hệ qua điện thoại, tin nhắn và trực tiếp đến gặp để đề nghị hoàn trả tiền nhưng ông Lữ không hợp tác.

Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả - Ảnh 1
Ông Lữ, người vừa bị khởi tố vì nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả lại - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trước sự việc trên, chị T. đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an. Công an phường Quảng Trị nhiều lần làm việc, tống đạt các văn bản tố tụng tại nhà ông Lữ với sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát và Ban cán sự khu phố.

Đến ngày 26/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp vận động ông Lữ hoàn trả tiền cho người chuyển nhầm, song ông vẫn không chấp hành.

Cơ quan công an cho biết đã 2 lần gửi giấy mời, 4 lần triệu tập và nhiều lần vận động, song ông Lữ vẫn không phối hợp làm việc, không trả lại số tiền đã nhận.

Trước các dấu hiệu rõ ràng của hành vi chiếm giữ tài sản trái phép, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Con trai đâm bạn của mẹ nguy kịch, tiết lộ nguyên nhân gây án

Con trai đâm bạn của mẹ nguy kịch, tiết lộ nguyên nhân gây án

Vì mâu thuẫn, một thanh niên ở Đắk Lắk dùng dao đâm bạn của mẹ trọng thương, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyển nhầm tiền tin moi chuyển khoản nhầm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/1/2026, 3 con giáp giàu sang như ý, tiền của viên mãn, hốt trọn Tài Lộc, Phú Quý vang danh, sống trong hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/1/2026, 3 con giáp giàu sang như ý, tiền của viên mãn, hốt trọn Tài Lộc, Phú Quý vang danh, sống trong hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 13/1/2026, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Đúng hôm nay, thứ Ba 13/1/2026, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sữa chua có công dụng như thế nào đối với sức khỏe, ăn nhiều có gây tăng cân không?

Sữa chua có công dụng như thế nào đối với sức khỏe, ăn nhiều có gây tăng cân không?

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 13/1/2026, 3 con giáp có khả năng kiếm tiền 'cực đỉnh', sự nghiệp hanh thông, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng

Sau hôm nay, thứ Ba 13/1/2026, 3 con giáp có khả năng kiếm tiền 'cực đỉnh', sự nghiệp hanh thông, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/1/2026), 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/1/2026), 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (13/1/2026), Thần Tài 'rước lộc về nhà', 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Cuối ngày hôm nay (13/1/2026), Thần Tài 'rước lộc về nhà', 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Sau 28 năm 'ế bền vững', cô nàng đưa ngay cực phẩm 6 múi về dinh chỉ sau nửa năm quen biết

Sau 28 năm 'ế bền vững', cô nàng đưa ngay cực phẩm 6 múi về dinh chỉ sau nửa năm quen biết

Tâm sự Eva 7 giờ 50 phút trước
Bạn cùng phòng trở về rũ rượi sau đêm 'dạt nhà', tôi chết lặng khi nghe bí mật kinh hoàng phía sau những tiếng khóc nghẹn

Bạn cùng phòng trở về rũ rượi sau đêm 'dạt nhà', tôi chết lặng khi nghe bí mật kinh hoàng phía sau những tiếng khóc nghẹn

Tâm sự Eva 7 giờ 54 phút trước
Ngỡ vớ được 'vàng mười' lương 100 triệu, bạn gái vội vàng 'chạy mất dép' ngay buổi đầu ra mắt vì lý do cực kỳ oái oăm

Ngỡ vớ được 'vàng mười' lương 100 triệu, bạn gái vội vàng 'chạy mất dép' ngay buổi đầu ra mắt vì lý do cực kỳ oái oăm

Tâm sự gia đình 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nổ bình gas sau tiệc cưới, cô dâu, chú rể cùng 6 người tử vong thương tâm

Nổ bình gas sau tiệc cưới, cô dâu, chú rể cùng 6 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Ba 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Ba 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con trai đâm bạn của mẹ nguy kịch, tiết lộ nguyên nhân gây án

Con trai đâm bạn của mẹ nguy kịch, tiết lộ nguyên nhân gây án

NÓNG: Hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

NÓNG: Hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi rơi vào máy nghiền rác

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi rơi vào máy nghiền rác

Ô tô 5 chỗ bị vò nát, 4 người mắc kẹt trong cabin sau tai nạn liên hoàn

Ô tô 5 chỗ bị vò nát, 4 người mắc kẹt trong cabin sau tai nạn liên hoàn

NÓNG: Hải Phòng khẳng định pate Cột Đèn truyền thống không liên quan Halong Canfoco

NÓNG: Hải Phòng khẳng định pate Cột Đèn truyền thống không liên quan Halong Canfoco

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM