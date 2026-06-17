NÓNG: Phát hiện cơ sở sản xuất bột súp giả, bán trên sàn thương mại điện tử

Đời sống 17/06/2026 14:13

Những gói bột súp đi kèm mì ăn liền từ lâu đã trở nên quen thuộc với nhiều gia đình và được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm. Hiện nay, các sản phẩm này được rao bán rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử với giá chỉ vài nghìn đồng mỗi gói. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài khó phân biệt bằng mắt thường là một đường dây sản xuất hàng giả với nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Theo thông tin từ VTV News, trên nhãn mác, các gói bột súp được in tên của một thương hiệu đã được bảo hộ. Tuy nhiên, đây là hàng giả, được sản xuất tại một nhà kho ẩm thấp, mất vệ sinh nằm ở khu vực hẻo lánh thuộc thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, thành phố Hà Nội.

Trong quá trình sản xuất, chủ cơ sở sử dụng nhiều loại phụ gia để phối trộn thành sản phẩm. Theo cơ quan quản lý thị trường, đến thời điểm hiện tại chưa có căn cứ để khẳng định các loại phụ gia này có được phép sử dụng trong thực phẩm hay không. Toàn bộ nguyên liệu tại cơ sở đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Đồng thời, địa điểm sản xuất cũng không bảo đảm các điều kiện liên quan đến hoạt động chế biến thực phẩm.

Ước tính có hơn chục loại nguyên liệu tạo màu, phụ gia và chất điều vị được sử dụng để tạo ra bột súp thành phẩm. Với hệ thống đóng gói tự động, chỉ trong khoảng một giờ, cơ sở có thể sản xuất hàng nghìn sản phẩm giả. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 200kg bột súp đã được đóng gói, chuẩn bị giao cho các đầu mối tiêu thụ.

NÓNG: Phát hiện cơ sở sản xuất bột súp giả, bán trên sàn thương mại điện tử - Ảnh 1NÓNG: Phát hiện cơ sở sản xuất bột súp giả, bán trên sàn thương mại điện tử - Ảnh 2
Đội Quản lý thị trường số 24 phối hợp cùng Công an xã An Khánh vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất và buôn bán súp bột giả mạo nhãn hiệu Acecook quy mô lớn trên địa bàn xã An Khánh.

Theo thông tin từ Hà Nội Online, các sản phẩm sau khi hoàn thiện chủ yếu được đưa lên các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ. Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người tiêu dùng và thị trường hàng hóa.

Một gói bột súp giả được các đối tượng mua buôn rồi bán lẻ trên các sàn thương mại điện tử với giá từ 2.500 đến 2.900 đồng. Do có bao bì gần giống hàng thật nên nhiều khách hàng đã đặt mua.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, lực lượng quản lý thị trường đã lấy mẫu giám định và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ bột súp giả với thủ đoạn tinh vi này.

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