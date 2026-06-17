Cây điều bật gốc trong lốc xoáy, đè người đàn ông đang ngồi trong nhà tử vong

Đời sống 17/06/2026 12:14

Ngày 17/6, Lãnh đạo xã Phú Nghĩa (thành phố Đồng Nai) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do cây ngã đổ do thiên tai trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 17/6, Lãnh đạo xã Phú Nghĩa (thành phố Đồng Nai) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do cây ngã đổ do thiên tai trên địa bàn. 

Trước đó, khoảng 18h ngày 16/6, trên địa bàn thôn 3 xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai, xảy ra dông, lốc xoáy. Trong cơn lốc, gió mạnh đã làm gãy đổ cây điều đè lên ông Điểu Brong (SN 1960, ngụ thôn 3, xã Phú Nghĩa) khiến nạn nhân tử vong.

Nhận được thông tin tai nạn, ông Lại Thế Hòa, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa cùng lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể xã Phú Nghĩa đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân, hỗ trợ kinh phí cho gia đình lo hậu sự.

Cây điều bật gốc trong lốc xoáy, đè người đàn ông đang ngồi trong nhà tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ cây điều gãy đổ khiến ông Điểu Brong tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, Đài khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai, những ngày qua, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều trận mưa lớn kèm theo dông, lốc; thời tiết diễn biến phức tạp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trên địa bàn cần đề cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

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Khoảng 4h35 ngày 17/6, căn nhà bốn tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa xảy ra hỏa hoạn. Lúc này, trong nhà có hai người lớn và một trẻ em bị mắc kẹt.

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