Cây điều bật gốc trong lốc xoáy, đè người đàn ông đang ngồi trong nhà tử vong

Đời sống 17/06/2026 12:14

Ngày 17/6, Lãnh đạo xã Phú Nghĩa (thành phố Đồng Nai) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do cây ngã đổ do thiên tai trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 17/6, Lãnh đạo xã Phú Nghĩa (thành phố Đồng Nai) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do cây ngã đổ do thiên tai trên địa bàn. 

Trước đó, khoảng 18h ngày 16/6, trên địa bàn thôn 3 xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai, xảy ra dông, lốc xoáy. Trong cơn lốc, gió mạnh đã làm gãy đổ cây điều đè lên ông Điểu Brong (SN 1960, ngụ thôn 3, xã Phú Nghĩa) khiến nạn nhân tử vong.

Nhận được thông tin tai nạn, ông Lại Thế Hòa, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa cùng lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể xã Phú Nghĩa đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân, hỗ trợ kinh phí cho gia đình lo hậu sự.

Cây điều bật gốc trong lốc xoáy, đè người đàn ông đang ngồi trong nhà tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ cây điều gãy đổ khiến ông Điểu Brong tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, Đài khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai, những ngày qua, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều trận mưa lớn kèm theo dông, lốc; thời tiết diễn biến phức tạp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trên địa bàn cần đề cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Nghẹt thở giải cứu hai ông bà và bé gái 4 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng

Nghẹt thở giải cứu hai ông bà và bé gái 4 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng

Khoảng 4h35 ngày 17/6, căn nhà bốn tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa xảy ra hỏa hoạn. Lúc này, trong nhà có hai người lớn và một trẻ em bị mắc kẹt.

Xem thêm
Từ khóa:   cây đè tử vong tin moi tai nạn

TIN MỚI NHẤT

Cây điều bật gốc trong lốc xoáy, đè người đàn ông đang ngồi trong nhà tử vong

Cây điều bật gốc trong lốc xoáy, đè người đàn ông đang ngồi trong nhà tử vong

Đời sống 42 phút trước
Liên tiếp từ ngày 5/5 đến 15/5 âm lịch, 3 con giáp đầu bảng may mắn, tiền bạc chặt ví, chuyển mình rực rỡ, vượng khí tràn trề

Liên tiếp từ ngày 5/5 đến 15/5 âm lịch, 3 con giáp đầu bảng may mắn, tiền bạc chặt ví, chuyển mình rực rỡ, vượng khí tràn trề

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Cứ nghĩ là món ăn chơi, khoai mì luộc hóa ra lại có công dụng chấn động cho sức khỏe

Cứ nghĩ là món ăn chơi, khoai mì luộc hóa ra lại có công dụng chấn động cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Nghẹt thở giải cứu hai ông bà và bé gái 4 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng

Nghẹt thở giải cứu hai ông bà và bé gái 4 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Đắp lá thuốc chữa bỏng, người đàn ông ở Tây Ninh phải cắt 3 ngón chân

Đắp lá thuốc chữa bỏng, người đàn ông ở Tây Ninh phải cắt 3 ngón chân

Tin y tế 1 giờ 37 phút trước
Từ giờ đến ngày mùng 5/5 âm lịch, 3 con giáp có tài lộc bao la, làm ăn đại thắng, may mắn bứt phá, tương lai xán lạn

Từ giờ đến ngày mùng 5/5 âm lịch, 3 con giáp có tài lộc bao la, làm ăn đại thắng, may mắn bứt phá, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Khánh Hòa: Khởi tố 2 người sản xuất hàng chục tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả

Khánh Hòa: Khởi tố 2 người sản xuất hàng chục tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài đẩy lùi vận xui sau ngày 17/6/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', phúc vận vô biên, phát tài phát đạt không ai sánh bằng

Thần Tài đẩy lùi vận xui sau ngày 17/6/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', phúc vận vô biên, phát tài phát đạt không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/6), 3 con giáp lộc lá đầy nhà, tiền vàng bùng nổ, giàu nhanh chóng mặt, vượng phát vô cùng

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/6), 3 con giáp lộc lá đầy nhà, tiền vàng bùng nổ, giàu nhanh chóng mặt, vượng phát vô cùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 17/6/2026

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 17/6/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Tử vi thứ Tư 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Tư 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

Loại quả màu tím rẻ bèo ngoài chợ Việt hóa ra là "thần dược" bổ não, ngừa ung thư

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghẹt thở giải cứu hai ông bà và bé gái 4 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng

Nghẹt thở giải cứu hai ông bà và bé gái 4 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng

Khánh Hòa: Khởi tố 2 người sản xuất hàng chục tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả

Khánh Hòa: Khởi tố 2 người sản xuất hàng chục tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả

Giá vàng hôm nay, ngày 17/6/2026: Tiếp tục đi lên, vàng SJC bán ra 152 triệu đồng/lương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/6/2026: Tiếp tục đi lên, vàng SJC bán ra 152 triệu đồng/lương

Người phụ nữ ở Hà Nội 'bùng tiền' mua 30 cái bánh chưng, làm chủ quán nhập viện cấp cứu

Người phụ nữ ở Hà Nội 'bùng tiền' mua 30 cái bánh chưng, làm chủ quán nhập viện cấp cứu

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Thông tin MỚI vụ kẻ phóng hỏa cửa hàng văn phòng phẩm làm 2 người chết

Thông tin MỚI vụ kẻ phóng hỏa cửa hàng văn phòng phẩm làm 2 người chết