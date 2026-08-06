Cái bóng Triệu Lệ Dĩnh vẫn quá lớn với Vương Dịch Đình trong 'Cửu Môn'

Sao quốc tế 06/08/2026 17:30

Sự trở lại của "Cửu Môn" sau gần một thập kỷ thu hút nhiều sự chú ý, nhưng cũng kéo theo những cuộc so sánh giữa dàn diễn viên mới và phiên bản "Lão Cửu Môn" từng gây tiếng vang. Trong đó, vai Doãn Tân Nguyệt do Vương Dịch Đình đảm nhận trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất.

Sự trở lại của "Cửu Môn" sau gần một thập kỷ thu hút nhiều sự chú ý, nhưng cũng kéo theo những cuộc so sánh giữa dàn diễn viên mới và phiên bản "Lão Cửu Môn" từng gây tiếng vang. Trong đó, vai Doãn Tân Nguyệt do Vương Dịch Đình đảm nhận trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất.

Ở phiên bản trước, Triệu Lệ Dĩnh dù không xuất hiện xuyên suốt nhưng vẫn để lại dấu ấn với hình ảnh Doãn Tân Nguyệt thông minh, bản lĩnh và giàu sức hút. Cách thể hiện tự nhiên cùng thần thái của nữ diễn viên giúp nhân vật trở thành một trong những điểm nhấn của bộ phim, tạo nên kỳ vọng lớn cho người kế nhiệm.

Cái bóng Triệu Lệ Dĩnh vẫn quá lớn với Vương Dịch Đình trong 'Cửu Môn' - Ảnh 1

Trong "Cửu Môn" 2026, Vương Dịch Đình được lựa chọn để đảm nhận vai diễn này. Sở hữu ngoại hình trẻ trung và gương mặt sáng, nữ diễn viên mang đến hình ảnh Doãn Tân Nguyệt có phần ngây thơ, nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng cách thể hiện này chưa phù hợp với hình tượng một nhân vật từng trải và giàu bản lĩnh theo mạch truyện, khiến vai diễn thiếu chiều sâu so với kỳ vọng.

Bên cạnh diễn xuất, một số chi tiết trong khâu sản xuất cũng gây tranh luận. Việc sử dụng giọng lồng tiếng quen thuộc từ phiên bản trước được cho là tạo cảm giác thiếu đồng nhất giữa hình ảnh và biểu cảm của nhân vật. Ngoài ra, khoảng cách tuổi tác giữa Vương Dịch Đình và Trần Vĩ Đình cũng khiến nhiều khán giả nhận xét các phân cảnh tình cảm chưa tạo được phản ứng hóa học như mong đợi.

Cái bóng Triệu Lệ Dĩnh vẫn quá lớn với Vương Dịch Đình trong 'Cửu Môn' - Ảnh 2

Dẫu vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc đặt Vương Dịch Đình cạnh cái bóng quá lớn của Triệu Lệ Dĩnh là áp lực không nhỏ đối với bất kỳ diễn viên nào. Trước đó, nữ diễn viên đã ghi dấu ấn trong một số dự án cổ trang nhờ ngoại hình phù hợp và lối diễn tự nhiên, cho thấy cô vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nếu được trao những vai diễn tương xứng với độ tuổi và kinh nghiệm.

Câu chuyện của "Cửu Môn" một lần nữa cho thấy thành công của một vai diễn không chỉ phụ thuộc vào năng lực của diễn viên mà còn đến từ sự phù hợp trong khâu tuyển chọn, xây dựng hình tượng và cách dàn dựng. Khi một nhân vật đã gắn liền với dấu ấn của người tiền nhiệm, áp lực dành cho diễn viên kế tiếp luôn là thử thách không dễ vượt qua.

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Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi lần lượt giành được các giải thưởng lớn như Phi Thiên và Kim Ưng, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tạm thời chưa nhận thêm dự án phim mới. Điều này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về kế hoạch trở lại màn ảnh của nữ diễn viên.

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