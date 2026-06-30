Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Sao quốc tế 30/06/2026 18:30

Ngày 30/6, vòng bình chọn thứ hai của Giải thưởng Kim Ưng lần thứ 33 chính thức khởi động và sẽ kéo dài đến 24h ngày 6/7.

Ngày 30/6, vòng bình chọn thứ hai của Giải thưởng Kim Ưng lần thứ 33 chính thức bắt đầu và sẽ kéo dài đến hết ngày 6/7. Đây là giai đoạn quan trọng nhằm xác định danh sách đề cử cuối cùng cho một trong những giải thưởng truyền hình uy tín nhất Trung Quốc.

Theo ban tổ chức, kết quả năm nay được tính dựa trên ba nguồn bình chọn, gồm 40% phiếu từ khán giả, 30% từ Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Trung Quốc và 30% từ hội đồng giám khảo chuyên môn. Cơ chế này được kỳ vọng tạo sự cân bằng giữa mức độ yêu thích của công chúng và chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm cũng như diễn viên.

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/duong-tu.topic'>Dương Tử</a>, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh 1

Ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc, cuộc cạnh tranh thu hút sự chú ý với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng. Tống Giai được ghi nhận nhờ Khi hoa rừng nở rộ, Mã Y Lợi với Altay của tôi, Yên Ni với Người trong hẻm nhỏ, Nhậm Tố Tịch với Tận cùng của vô tận, Dương Mịch với Sinh vạn vật, Triệu Lệ Dĩnh với Tiểu thành đại sự và Địch Lệ Nhiệt Ba với Lợi kiếm hoa hồng. Trong khi đó, Tôn Lệ có hai tác phẩm tham gia, còn Dương Tử dẫn đầu về số lượng khi góp mặt với ba bộ phim.

Theo nhiều dự đoán, Tống Giai, Yên Ni, Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Dương Tử là những ứng viên sáng giá cho các suất đề cử cuối cùng. Sau thành công tại giải Bạch Ngọc Lan, Dương Tử được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn ở mùa giải Kim Ưng năm nay.

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh 2

Ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc, danh sách ứng viên cũng quy tụ nhiều tên tuổi như Vu Hòa Vỹ, Trương Nhược Quân, Bạch Vũ, Tiêu Chiến, Âu Hào, Vu Thích, Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh và Trương Lăng Hách.

Giới quan sát nhận định cơ chế chấm điểm mới sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh cân bằng hơn. Những diễn viên vừa có sức hút với khán giả vừa được giới chuyên môn đánh giá cao như Dương Tử hay Triệu Lệ Dĩnh được xem là có lợi thế. Trong khi đó, các ngôi sao chủ yếu dựa vào lượng người hâm mộ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, bởi kết quả cuối cùng không chỉ phụ thuộc vào bình chọn trực tuyến mà còn được quyết định bởi hội đồng chuyên môn.

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