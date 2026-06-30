Người phụ nữ may mắn thoát chết trong gang tấc khi bị con gấu xám đuổi theo và lao về phía cô trong rừng

Cuộc chạm trán đáng sợ giữa một người phụ nữ và con gấu xám trên đường mòn ở Canada đã lan truyền rộng rãi trên mạng sau khi đoạn clip kịch tính ghi lại cảnh con vật không ngừng bám theo cô xuyên qua khu rừng.
Video 1 giờ 12 phút trước

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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