Ô tô đâm vào xe đi lùi trên cao tốc, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Một gia đình bốn người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường cao tốc Delhi-Dehradun sau khi tài xế chiếc xe của họ được cho là đã lùi xe trên đường cao tốc do không kịp băng qua đường, và bị một chiếc SUV Scorpio chạy quá tốc độ đâm vào từ phía sau.

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