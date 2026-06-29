Nghe tiếng chó sủa, người phụ nữ phát hiện trăn khổng lồ đang nuốt chửng chim bồ câu ngay trên mái nhà

Bà Patcharee Charoenrom đang ở trong nhà tại Bangkok, Thái Lan, thì con chó của bà bắt đầu sủa không ngừng. Bà nhìn theo hướng mắt của nó và kinh hoàng khi thấy con trăn đang nuốt chửng một con chim khi nó cuộn tròn gần đầu hồi.

Video 3 giờ 2 phút trước 3 giờ 2 phút trước Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

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