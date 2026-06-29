Cạn sạch túi lại bị mẹ chồng hỏi vay tiền, con dâu nổi đóa: "Thà nói thẳng một lần cho xong!"

Tâm sự gia đình 29/06/2026 13:52

Hàng tháng, ngoài tiền thuê nhà mất 5 triệu, dành dụm bỏ heo đất 5 triệu, hai vợ chồng còn hơn 10 triệu chi tiêu. Nhưng than ôi, 10 triệu ấy với chúng tôi nào khác gì gió bay, thoảng nhẹ đã đi tong. Tiền ăn tiền mặc cũng chiếm kha khá.

Mẹ chồng tôi lâu nay vẫn nghĩ vợ chồng tôi giàu có. Thế có buồn không các bạn?

Tôi và chồng, lương mỗi người được hơn 10 triệu, tổng thu nhập cũng được hơn 20 triệu đồng mỗi tháng. So với cuộc sống thành phố đúng là bèo bọt, nhưng so với cuộc sống nơi thôn quê của nhà chồng thì chúng tôi được xem là “kiếm được”, nào là “tiêu gì cho hết”, nào là “xông xênh”.

Hàng tháng, ngoài tiền thuê nhà mất 5 triệu, dành dụm bỏ heo đất 5 triệu, hai vợ chồng còn hơn 10 triệu chi tiêu. Nhưng than ôi, 10 triệu ấy với chúng tôi nào khác gì gió bay, thoảng nhẹ đã đi tong. Tiền ăn tiền mặc cũng chiếm kha khá. Chưa kể lâu lâu lại đám cưới đám xin, rồi bạn bè tụ tập hẹn hò ăn uống, quần áo kiểu nọ kiểu kia.

Năm nay, vì dịch bệnh, tiền lương hàng tháng đã ít đi, tiền thưởng Tết cũng kém hẳn. Khó khăn chung của cả xã hội mà! Thôi thì chúng tôi đành chi tiêu tằn tiện lại vậy.

Vừa nhận được tiền lương và thưởng Tết, tôi đã gửi ngay cho ông bà nội ngoại mỗi bên 5 triệu để ông bà hai bên sắm Tết. Mua sắm cho gia đình nhỏ ít đồ đón năm mới nhưng cũng tiêu ngót nghét của vợ chồng tôi 10 triệu.

Về quê chồng, vô vàn thứ cần mua cần sắm. Mẹ chồng tôi chờ tôi về sắm sanh cả. Bà chị chồng lấy chồng gần nhà, năm nay anh rể ốm nặng, tiền thuốc thang nhiều, hai vợ chồng bàn tính đưa cho chị 3 triệu để mua thuốc cho anh, gọi là đỡ đần phần nào thôi. Các cháu hai bên nhiều, tiền mừng tuổi nhoáng cái mất tới 2 triệu.

Cạn sạch túi lại bị mẹ chồng hỏi vay tiền, con dâu nổi đóa: 'Thà nói thẳng một lần cho xong!' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trở về thành phố, trong túi 2 vợ chồng còn đúng 2 triệu, hai vợ chồng chia đôi cầm cự chờ lương.

Tối mùng mười Tết, đang ngồi xem phim, bất chợt mẹ chồng gọi điện cho tôi:

-Con à, mẹ định nói với con chuyện này?-

-Mẹ cứ nói đi mẹ?-

-Người ta đang bán ghế mát xa thích lắm con ạ. Hôm vừa rồi mẹ và bố vừa đến nhà bác An chơi, nằm xong mà bố mày hết hẳn đau lưng. Còn mẹ thì thấy thư thái lắm. Mẹ đang định nói, bọn mày có tiền cho mẹ vay mẹ mua.

Tôi hơi bất ngờ ú ớ chưa biết nói gì, thì mẹ chồng tôi nói luôn:

-Cái ghế ấy loại tốt khoảng 70 triệu con à.

Sau một phút định hình lại, tôi nói luôn, cốt cho cả chồng tôi nghe nữa:

-Con biết cái ghế ấy rồi mẹ ạ. Nhưng nói thật với mẹ, bọn con mới cưới nhau, nhà cửa còn đi thuê, hàng tháng tốn tới 5 triệu thuê nhà. Bọn con còn muốn dành dụm chút ít mua nhà mua cửa để các cháu sinh ra không phải chịu khổ cực. Bọn con mà dư dả thì mua ngay cho mẹ ấy chứ. Hiện tại bọn con bí tiền lắm mẹ ạ.

Mẹ chồng tôi nghe xong ừ, à rồi tắt máy. Thôi, dù sao cứ nói thẳng nói thật là đơn giản nhất, mất lòng trước được lòng sau, để ông bà đỡ hy vọng và trông mong lại mệt người.

Hôm sau, tôi gọi điện thấy bà không còn mặn mà với con dâu nữa và chỉ có tôi là biết rõ nguyên nhân. Hy vọng sang năm mới bà sẽ hiểu con dâu hơn để chuyện mẹ chồng nàng dâu được ấm êm, an vui.

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