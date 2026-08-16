Tử vi tuần mới (từ 17/8/ đến 23/8/2026), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 16/08/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ vào tuần mới (từ 17/8/ đến 23/8/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (từ 17/8/ đến 23/8/2026), tuổi Tuất làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy bản thân tuổi Tuất chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt.

Tử vi tuần mới (từ 17/8/ đến 23/8/2026), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên của tuổi Tuất rất tốt đẹp, có nhiều dấu hiệu khả quan. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội để bày tỏ với người mình thích. Còn với các cặp đôi đang yêu, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh nhau, vun đắp vững chắc hơn cho mối lương duyên này và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách, trở ngại của cuộc đời.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi tuần mới (từ 17/8/ đến 23/8/2026), tuổi Dậu nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Nếu có điều gì băn khoăn, bản mệnh có thể trao đổi với mọi người xung quanh để được giúp đỡ, chớ nên chịu đựng mọi việc một mình. Con giáp này đừng nên bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp hiếm có, càng nhanh chóng bắt đầu thì bản mệnh càng sớm ngày nhận được thành quả.

Tử vi tuần mới (từ 17/8/ đến 23/8/2026), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này luôn nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của người thân trong gia đình. Cũng nhờ vậy, bản mệnh thêm tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng thử thách trong những công việc hoàn toàn mới.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi tuần mới (từ 17/8/ đến 23/8/2026), Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Hợi có một ngày tiền bạc dư dả, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Công sức bạn bỏ ra đã giúp bạn gặt hái được thành quả xứng đáng. Bạn có thể gặp được những đối tác, khách hàng triển vọng hoặc quý nhân trong dịp này. Đối phương có thể giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đề ra.

 

Tử vi tuần mới (từ 17/8/ đến 23/8/2026), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người đã có đôi có cặp, bạn rất coi trọng gia đình của mình. Dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng luôn cố gắng về nhà và dành thời gian cho người thân. Cũng nhờ vậy, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn cực kì gắn kết.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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