Phim mới của Thẩm Đằng vướng nghi vấn 'ăn' doanh thu của Đội bóng nữ Kungfu

Sao quốc tế 15/08/2026 12:00

Bộ phim Đội bóng nữ Kungfu của Châu Tinh Trì và tác phẩm mới Chào mừng đến nhà hàng Long do Thẩm Đằng đóng chính đang trở thành tâm điểm tranh luận tại phòng vé Trung Quốc. Nguyên nhân xuất phát từ một trường hợp vé bị cho là có dấu hiệu chuyển doanh thu giữa hai bộ phim.

Mới đây, Trần Chấn Vũ, quản lý của Châu Tinh Trì, chia sẻ hình ảnh vé của một khán giả. Theo thông tin trên vé, người này thực tế mua suất chiếu Đội bóng nữ Kungfu, nhưng tấm vé được rạp xuất ra lại hiển thị tên Chào mừng đến nhà hàng Long. Hình ảnh nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn phim của Thẩm Đằng “ăn” doanh thu của tác phẩm do Châu Tinh Trì thực hiện.

Vụ việc lập tức thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh hai bộ phim cùng cạnh tranh tại mùa phim hè. Tuy nhiên, rạp chiếu liên quan sau đó nhanh chóng đưa ra lời giải thích, khẳng định sự việc bắt nguồn từ thao tác nhầm của nhân viên chứ không phải hành vi cố tình gian lận.

Theo phía rạp, vào thời điểm đông khách, một khán giả yêu cầu mua vé Đội bóng nữ Kungfu nhưng suất chiếu đã quá giờ khoảng 20 phút nên hệ thống không thể xuất vé. Trước yêu cầu của khách, nhân viên quầy đã thao tác thủ công và vô tình xuất nhầm vé của Chào mừng đến nhà hàng Long.

Phim mới của Thẩm Đằng vướng nghi vấn 'ăn' doanh thu của Đội bóng nữ Kungfu - Ảnh 1

Quản lý trực ca sau đó cho biết rạp đã bổ sung doanh thu cho đúng suất chiếu Đội bóng nữ Kungfu mà khán giả thực tế xem, đồng thời hoàn tiền đối với tấm vé bị xuất nhầm.

Phía ê-kíp Chào mừng đến nhà hàng Long cũng chia sẻ lại thông báo của rạp, khẳng định đoàn phim không tham gia hoặc chỉ đạo bất kỳ hành vi sai phạm nào liên quan đến doanh thu phòng vé.

Dù vậy, tranh luận trên mạng vẫn chưa hạ nhiệt. Một bộ phận khán giả cho rằng vụ việc cần được nhìn nhận dựa trên bằng chứng cụ thể, không nên vội quy kết cho ê-kíp Thẩm Đằng. Trong khi đó, người hâm mộ Châu Tinh Trì lại cho rằng nghi vấn này đáng được quan tâm bởi Đội bóng nữ Kungfu từng gặp những trường hợp tương tự.

Phim mới của Thẩm Đằng vướng nghi vấn 'ăn' doanh thu của Đội bóng nữ Kungfu - Ảnh 2

Trước đó, người hâm mộ của bộ phim được cho là đã thu thập bằng chứng về hơn 90 rạp có sai phạm liên quan đến doanh thu, qua đó giúp thu hồi hơn 1,6 triệu NDT. Vì vậy, bất kỳ trường hợp vé nào có sự sai lệch giữa tác phẩm thực tế được xem và tên phim trên vé cũng dễ trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Đáng chú ý, cuộc đối đầu giữa hai bộ phim diễn ra trong bối cảnh cả hai đều có thành tích đáng kể. Đội bóng nữ Kungfu đã vượt mốc 2,3 tỷ NDT, trong khi Chào mừng đến nhà hàng Long thu hơn 500 triệu NDT chỉ sau 4 ngày công chiếu và đang dẫn đầu doanh thu theo ngày tại Trung Quốc.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy ê-kíp Thẩm Đằng cố tình chuyển doanh thu. Tuy nhiên, vụ việc một lần nữa cho thấy tính minh bạch của doanh thu phòng vé vẫn là vấn đề được khán giả đặc biệt quan tâm, nhất là khi cuộc cạnh tranh tại mùa phim hè ngày càng gay gắt.

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