Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Khoảnh khắc Dương Mịch bước lên sân khấu nhận giải Queen tại Đêm hội Weibo 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi danh hiệu danh giá mà còn vì phản ứng đầy bất ngờ của Thẩm Đằng.

Khi đang ngồi phía dưới khán đài vỗ tay chúc mừng, nam diễn viên bất ngờ bật dậy và theo phản xạ lao nhanh lên sân khấu để đỡ Dương Mịch bước xuống, khiến nhiều khách mời không khỏi bật cười thích thú.

Hành động tưởng chừng rất tự nhiên này thực chất lại gợi nhớ đến một “kỷ niệm dở khóc dở cười” giữa hai người trong quá khứ. Trước đó, vào năm 2020 khi cùng tham gia Đêm hội Vương Giả Vinh Diệu, Thẩm Đằng từng hứa sẽ đỡ Dương Mịch xuống bậc thang sân khấu.

Tuy nhiên, đến lúc cao trào, anh lại… quên mất lời hứa và quay lưng bước đi, để mặc Dương Mịch ngơ ngác giơ tay rồi đành tự mình bước xuống.

Chia sẻ sau sự cố, Dương Mịch từng “dỗi nhẹ” khi trả lời phỏng vấn: “Anh ấy đã nói sẽ đỡ tôi xuống mà, haizz… miệng lưỡi đàn ông”. Câu nói hài hước này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài trêu chọc quen thuộc của cư dân mạng.

Đến năm sau, khi tiếp tục xuất hiện chung tại sự kiện, Thẩm Đằng dường như đã “rút kinh nghiệm” và chủ động dìu Dương Mịch xuống sân khấu. Tuy nhiên, do bước đi khá chậm vì mắt kém, nam diễn viên thậm chí còn đi chậm hơn đàn em, khiến cư dân mạng không khỏi đùa vui rằng “không biết rốt cuộc là ai đang dìu ai”.

Chính vì vậy, phản xạ nhanh nhẹn của Thẩm Đằng tại Đêm hội Weibo năm nay càng khiến khoảnh khắc Dương Mịch nhận giải Queen thêm phần đáng nhớ.

Sự ăn ý, duyên dáng và những tình huống ngoài kịch bản của hai ngôi sao tiếp tục mang đến tiếng cười cho khán giả, đồng thời cho thấy mối quan hệ thân thiết, thoải mái giữa họ trong giới giải trí Hoa ngữ.

