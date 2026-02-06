Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Sao quốc tế 06/02/2026 14:59

Khoảnh khắc Dương Mịch bước lên sân khấu nhận giải Queen tại Đêm hội Weibo 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi danh hiệu danh giá mà còn vì phản ứng đầy bất ngờ của Thẩm Đằng.

Khi đang ngồi phía dưới khán đài vỗ tay chúc mừng, nam diễn viên bất ngờ bật dậy và theo phản xạ lao nhanh lên sân khấu để đỡ Dương Mịch bước xuống, khiến nhiều khách mời không khỏi bật cười thích thú.

Hành động tưởng chừng rất tự nhiên này thực chất lại gợi nhớ đến một “kỷ niệm dở khóc dở cười” giữa hai người trong quá khứ. Trước đó, vào năm 2020 khi cùng tham gia Đêm hội Vương Giả Vinh Diệu, Thẩm Đằng từng hứa sẽ đỡ Dương Mịch xuống bậc thang sân khấu.

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch - Ảnh 1

Tuy nhiên, đến lúc cao trào, anh lại… quên mất lời hứa và quay lưng bước đi, để mặc Dương Mịch ngơ ngác giơ tay rồi đành tự mình bước xuống.

Chia sẻ sau sự cố, Dương Mịch từng “dỗi nhẹ” khi trả lời phỏng vấn: “Anh ấy đã nói sẽ đỡ tôi xuống mà, haizz… miệng lưỡi đàn ông”. Câu nói hài hước này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài trêu chọc quen thuộc của cư dân mạng.

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch - Ảnh 2

Đến năm sau, khi tiếp tục xuất hiện chung tại sự kiện, Thẩm Đằng dường như đã “rút kinh nghiệm” và chủ động dìu Dương Mịch xuống sân khấu. Tuy nhiên, do bước đi khá chậm vì mắt kém, nam diễn viên thậm chí còn đi chậm hơn đàn em, khiến cư dân mạng không khỏi đùa vui rằng “không biết rốt cuộc là ai đang dìu ai”.

Chính vì vậy, phản xạ nhanh nhẹn của Thẩm Đằng tại Đêm hội Weibo năm nay càng khiến khoảnh khắc Dương Mịch nhận giải Queen thêm phần đáng nhớ.

Sự ăn ý, duyên dáng và những tình huống ngoài kịch bản của hai ngôi sao tiếp tục mang đến tiếng cười cho khán giả, đồng thời cho thấy mối quan hệ thân thiết, thoải mái giữa họ trong giới giải trí Hoa ngữ.

Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50

Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50

Mới đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại quá trình tập luyện Pilates của mình, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50

Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Dương Mịch và Tiêu Chiến giành giải cao nhất Đêm hội Weibo giữa tranh cãi chỗ ngồi

Dương Mịch và Tiêu Chiến giành giải cao nhất Đêm hội Weibo giữa tranh cãi chỗ ngồi

Đinh Vũ Hề giúp thương hiệu vàng đạt doanh thu "khủng" với vai trò đại sứ toàn cầu

Đinh Vũ Hề giúp thương hiệu vàng đạt doanh thu "khủng" với vai trò đại sứ toàn cầu

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện

Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Vợ vừa hạ sinh, câu nói bâng quơ của bác sĩ khiến chồng "chết đứng" vì sự thật bị che giấu bấy lâu

Vợ vừa hạ sinh, câu nói bâng quơ của bác sĩ khiến chồng "chết đứng" vì sự thật bị che giấu bấy lâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, tôi "phản đòn" bằng một xấp ảnh khiến bà thay đổi thái độ 180 độ

Bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, tôi "phản đòn" bằng một xấp ảnh khiến bà thay đổi thái độ 180 độ

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Chị chồng hỏi mượn 500 triệu, tôi lén dùng máy chồng từ chối rồi "ngã ngửa" khi nhận lại hồi đáp

Chị chồng hỏi mượn 500 triệu, tôi lén dùng máy chồng từ chối rồi "ngã ngửa" khi nhận lại hồi đáp

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, Thần Tài lẫn cao nhân dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, Thần Tài lẫn cao nhân dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Ngư dân bắt được cá mái chèo khổng lồ dài 3 mét, nặng 22kg trên bãi biển

Ngư dân bắt được cá mái chèo khổng lồ dài 3 mét, nặng 22kg trên bãi biển

Video 3 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', tiền bạc ồ ạt về túi, tương lai xán lạn

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', tiền bạc ồ ạt về túi, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Bóng bay bất ngờ phát nổ trong thang máy, 3 người may mắn thoát nạn nhưng 2 người bị bỏng

Bóng bay bất ngờ phát nổ trong thang máy, 3 người may mắn thoát nạn nhưng 2 người bị bỏng

Video 3 giờ 12 phút trước
Cần thủ đã vô cùng bất ngờ khi câu được con cá kỳ lạ có chiếc vòng màu vàng trên cơ thể

Cần thủ đã vô cùng bất ngờ khi câu được con cá kỳ lạ có chiếc vòng màu vàng trên cơ thể

Video 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mâm cỗ 23 tháng Chạp: Dù bận đến mấy cũng đừng quên món đồ cúng này!

Mâm cỗ 23 tháng Chạp: Dù bận đến mấy cũng đừng quên món đồ cúng này!

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Bàng hoàng hai vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà ở TP.HCM

Bàng hoàng hai vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50

Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Dương Mịch và Tiêu Chiến giành giải cao nhất Đêm hội Weibo giữa tranh cãi chỗ ngồi

Dương Mịch và Tiêu Chiến giành giải cao nhất Đêm hội Weibo giữa tranh cãi chỗ ngồi

Đinh Vũ Hề giúp thương hiệu vàng đạt doanh thu "khủng" với vai trò đại sứ toàn cầu

Đinh Vũ Hề giúp thương hiệu vàng đạt doanh thu "khủng" với vai trò đại sứ toàn cầu

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Lưu Diệc Phi suýt mất vai Tiểu Long Nữ vì Lưu Hiểu Khánh vì lý do này

Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện

Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện