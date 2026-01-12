Giảm mỡ cơ thể, đặc biệt là mỡ bụng, luôn là thách thức với nhiều người. Các bài tập cardio và bài tập nhắm vào vùng bụng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cân. Bên cạnh việc tập luyện đều đặn, chế độ ăn ít tinh bột cũng rất cần thiết.

Bạn hãy lựa chọn những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, cân đối các thành phần để cảm thấy no lâu. Những món canh ngon cũng là lựa chọn lý tưởng, do chúng giàu chất xơ, ít calo và hỗ trợ giảm mỡ bụng.

Canh bắp cải

Nhờ hàm lượng calo cực thấp, canh bắp cải là lựa chọn lý tưởng để đánh tan mỡ bụng. Sự kết hợp giữa chất xơ dồi dào và lượng nước lớn giúp bạn duy trì cảm giác no lâu, từ đó kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Đặc biệt, hoạt chất glucosinolates trong bắp cải còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ cơ thể thanh lọc độc tố.

Ảnh minh họa: Internet

Canh nấm

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn hỗ trợ giảm mỡ tự nhiên, canh nấm rau củ chính là lựa chọn rất hợp lý. Nấm cung cấp nguồn đạm thực vật và chất xơ quý giá, giúp kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Sự kết hợp giữa nấm và các loại rau xanh không chỉ thúc đẩy quá trình đốt cháy năng lượng mà còn thanh lọc cơ thể, giúp hạn chế tối đa tình trạng tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng.

Canh bí đao nấu tôm

Bí đao gần như không chứa chất béo, hàm lượng calo thấp nhưng giàu nước và kali, giúp giảm tích nước, một nguyên nhân khiến vòng bụng to hơn. Tôm cung cấp đạm nạc, dễ tiêu, phù hợp dùng buổi tối. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ (AND), bữa ăn tối giàu protein nạc kết hợp rau củ giúp tăng cảm giác no, giảm nguy cơ ăn vặt sau bữa tối.

Ảnh minh họa: Internet

Canh rong biển nấu đậu phụ

Rong biển chứa nhiều i-ốt, chất xơ hòa tan và fucoxanthin, hợp chất được nghiên cứu có khả năng hỗ trợ giảm mỡ nội tạng. Khi kết hợp với đậu phụ giàu protein thực vật, món canh này giúp ổn định đường huyết, hạn chế cảm giác thèm ăn ban đêm. Chuyên gia dinh dưỡng người Nhật Shizuko Yamamoto cho biết, rong biển thường xuyên xuất hiện trong bữa tối của người Nhật nhờ khả năng hỗ trợ kiểm soát cân nặng và hệ tiêu hóa.