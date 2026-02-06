Bàng hoàng hai vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà ở TP.HCM

Hai vợ chồng bị phát hiện tử vong bất thường trong căn nhà trên đường Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 5/2, lực lượng chức năng xã Hóc Môn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng được phát hiện chết trong một căn nhà trên đường Đỗ Văn Dậy

Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân sống gần căn nhà trên đường Đỗ Văn Dậy (xã Hóc Môn) phát hiện dấu hiệu bất thường nên đến kiểm tra. Khi vào bên trong, họ bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng chủ nhà đã tử vong. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Hóc Môn cùng các lực lượng liên quan đã có mặt, tiến hành phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Đến khoảng 16h30, công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai các nhân chứng vẫn đang được triển khai.

Bàng hoàng hai vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà ở TP.HCM - Ảnh 1
Xe cứu thương chờ đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, lực lượng cảnh sát thiết lập hàng rào phong tỏa cứng đoạn đường dẫn vào căn nhà của các nạn nhân. Vụ việc thu hút sự chú ý của rất đông người dân hiếu kỳ, khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân tử vong hiện chưa được cơ quan chức năng công bố. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang tập trung xác minh liệu đây là một vụ án mạng hay có yếu tố khác liên quan.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tụ tập đông người tại khu vực phong tỏa, đồng thời chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra về nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Bàng hoàng hai vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà ở TP.HCM

