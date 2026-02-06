Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn một quả cam mỗi ngày?

Ở Việt Nam, cam là loại trái cây quen thuộc, rất đa dạng về giống, mỗi loại lại mang một hương vị và đặc trưng riêng. Cùng điểm qua những loại cam phổ biến nhất hiện nay để hiểu rõ hơn về sự phong phú của loại quả bổ dưỡng này.

Đây là loại cam rất phổ biến ở nước ta, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Tuyên Quang hoặc các tỉnh miền Tây. Cam sành có vỏ dày, sần sùi và thường có màu xanh đậm, khi chín chuyển sang màu vàng. Tép cam có màu vàng cam đậm, mọng nước, nhiều múi và hạt. Vị của cam sành thường có sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt và một chút chua nhẹ, rất thích hợp để vắt nước uống.

Cam xoàn

Cam xoàn là một đặc sản nổi tiếng của các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Loại cam này có hình tròn dẹt, vỏ mỏng, trơn láng, thường có màu vàng nhạt. Đặc biệt, phần đáy quả có một vòng xoáy nhỏ như hình đồng tiền - dấu hiệu nhận biết đặc trưng. Cam xoàn có vị ngọt đậm, thanh mát và có mùi thơm nhẹ, ít hạt. Đây được xem là một trong những loại cam ngọt nhất trong các loại cam.

Cam Cao Phong

Đây là thương hiệu cam nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình, được nhiều người yêu thích. Cam Cao Phong có vỏ mỏng, trơn láng, màu vàng tươi hoặc có đốm vàng. Tép cam có màu vàng, ít xơ, có vị ngọt thanh, mát, không bị gắt.

Cam Vinh

Cam Vinh là đặc sản của tỉnh Nghệ An, đã được khẳng định thương hiệu và được người dùng ưa chuộng. Giống cam này có vỏ mỏng, ruột màu vàng nhạt, có nhiều múi và ít xơ. Cam Vinh có vị ngọt thanh, dịu nhẹ, đôi khi có chút chua nhẹ.

Cam canh

Trong số các loại cam, cam canh là loại có vị ngọt sắc và là đặc sản nức tiếng của làng Canh (Hà Nội). Đặc điểm của loại cam này là quả nhỏ, hình tròn. Vỏ cam rất mỏng, trơn bóng, có màu vàng đỏ khi chín. Cam canh ngọt đậm đà và có mùi thơm đặc trưng.

Công dụng của quả cam đối với sức khỏe

Tăng cường chức năng não bộ

Vitamin B9 có trong cam thúc đẩy não bộ phát triển khỏe mạnh và tăng cường trí não. Phụ nữ mang thai nên cho cam vào kế hoạch ăn uống của họ vì cam giúp tránh cho bé mắc các rối loạn thần kinh.

Tăng lượng chất xơ

Chất xơ đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mức cholesterol cao, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Chất xơ cũng có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường tuýp 2. Cam có nhiều chất xơ nên ăn chúng thường xuyên sẽ giúp bạn tăng lượng chất xơ và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn.

Giữ cho thận khỏe mạnh

Hãy trợ giúp chức năng thận của bạn đúng cách bằng cách tiêu thụ ít nhất một trái cam mỗi ngày. Nếu bạn thích nước cam, thì đây là cách rất tốt để bổ sung citrate giúp làm chậm tiến trình hình thành sỏi thận và có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về thận.

Làm cho trái tim khỏe mạnh hơn

Đây là lý do tại sao: cam rất giàu kali, một khoáng chất rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Mức độ kali thấp có thể dẫn đến nhịp tim bất thường, đặc biệt là nếu bạn bị bệnh tim. Thiếu kali là một vấn đề phổ biến hiện nay, nên đó là lý do rất quan trọng để tiêu thụ các thực phẩm giàu kali. Cam là một trong số thực phẩm đó.

Một số lưu ý cần biết khi ăn cam

Dưới đây là một số lưu ý bạn cần biết khi ăn cam để không gây hại cho sức khỏe.

Không ăn cam khi đói: Ăn cam khi đói có thể làm đau dạ dày và nghiêm trọng hơn nữa là có thể loét dạ dày.

Hạn chế ăn quá nhiều cam: Mỗi ngày bạn chỉ nên ăn từ 2-3 quả cam đối với một người lớn có sức khỏe bình thường vì ăn nhiều sẽ làm cơ thể tích tụ dư lượng vitamin C, gây các bệnh về thận.

Có thể thay thế bằng nước ép cam: Uống nước cam cũng rất có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bạn có thể thay việc ăn cam bằng 1 ly nước ép cam mỗi ngày.

Không ăn cam trước khi ngủ: Không nên sử dụng cam trước lúc ngủ vì cam có khả năng lợi tiểu sẽ làm bạn mất ngủ.