3 thời điểm không nên uống nước cam để tránh làm mất hết dinh dưỡng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Dinh dưỡng 18/01/2026 05:30

Nước cam giàu vitamin, tốt cho đề kháng nhưng nếu uống không đúng thời điểm có thể gây hại dạ dày, ảnh hưởng giấc ngủ và làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Nước cam được xem là một thức uống tuyệt vời, không những ít calo mà còn giúp bạn tăng năng lượng tức thì. Nhờ sở hữu một hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào, cùng một loạt các chất chống oxy hoá, hợp chất thực vật và flavonoid, uống nước cam điều độ mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích kỳ diệu cho sức khỏe.

Thời điểm không nên uống nước cam 

Không nên uống khi đang đói: Uống nước cam lúc bụng rỗng dễ khiến dạ dày bị kích thích mạnh. Axit hữu cơ và vitamin C có thể làm tăng tiết dịch vị, gây cồn cào, đau rát, lâu dài làm nặng thêm tình trạng viêm loét dạ dày ở người có cơ địa nhạy cảm.

Tránh uống vào buổi tối: Buổi tối là thời điểm cơ thể nghỉ ngơi, nhu cầu năng lượng thấp. Uống nước cam lúc này có thể khiến năng lượng dư thừa dễ tích tụ dưới dạng mỡ, đồng thời gây tiểu đêm, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Axit trong cam còn làm tăng nguy cơ mòn men răng nếu uống sát giờ ngủ. Với người có bệnh lý thận, việc nạp thêm khoáng chất vào buổi tối có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi.

Không uống ngay sau khi dùng sữa: Protein trong sữa có thể phản ứng với axit hữu cơ và vitamin C trong cam, tạo kết tủa, làm chậm quá trình tiêu hóa. Hệ quả thường gặp là chướng bụng, đầy hơi, đau bụng hoặc tiêu chảy, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người có đường ruột yếu.

Ngoài ra, cần tránh uống nước cam cùng thời điểm dùng thuốc. Một số hoạt chất trong cam quýt có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu thuốc, làm giảm hoặc thay đổi tác dụng điều trị. Khoảng cách an toàn được khuyến nghị là trước hoặc sau khi uống thuốc từ một đến hai giờ.

Uống nước cam không đúng thời điểm sinh ra bệnh gì?

Tăng nguy cơ mắc các bệnh xương khớp. Do cam có chứa tính axit mạnh nên khi bạn uống quá nhiều cam sẽ dẫn đến men răng bị hư, làm răng bị ê buốt. Bên cạnh đó, uống nhiều cam còn có thể làm bạn bị đái tháo đường do lượng đường chứa trong cam mang lại mặc dù nó không cao. Với những người viêm khớp, đau khớp khi uống cam với đường sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh.

Làm giảm tác dụng của thuốc: Khi đi mua thuốc, chắc hẳn không ít lần bạn đã nghe dặn dò rằng không được uống nước cam khi uống thuốc. Bởi vì nước cam sẽ làm hỏng cấu trúc hoá học gây cho thuốc giảm tác dụng và hấp thụ thuốc cũng kém đi.

Loét dạ dày: Khi bụng đói, dạ dày bạn cần thức ăn để tiếp tục nhiệm vụ co bóp thức ăn. Nhưng nếu thời gian này bạn uống nước cam vào, tính axit của nước cam sẽ bào mòn đi dạ dày của bạn và làm chúng tổn thương. Nếu về lâu dài sẽ tạo nên vết loét cho dạ dày của bạn.

Bị sỏi thận: Trong nước cam chứa lượng vitamin C dồi dào. Khi vitamin C vào trong cơ thể sẽ bị chuyển hoá thành dạng Oxalat - nguyên nhân chính gây ra sỏi thận. Do đó, nếu có thích nước cam thì bạn cũng nên uống có giới hạn, không nên uống quá nhiều.

