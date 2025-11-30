Nước cam cực tốt cho sức khỏe nhưng phải tránh 3 thời điểm này kẻo tự hại chính mình

Nước cam và quả cam là những lựa chọn ăn vặt tuyệt vời vì ít calo và tăng cường năng lượng tức thì. Nước cam còn được gọi là nước ép của ánh nắng mặt trời vì một ly nước cam có thể làm nên điều kỳ diệu cho cơ thể. Nó giúp hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol xấu, điều hòa huyết áp và chống lại cảm lạnh thông thường và cúm, thường xảy ra mỗi khi chuyển mùa.

Nước cam có lợi cho hệ miễn dịch: Cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh vitamin C mà cần bổ sung từ các thực phẩm ăn, uống hàng ngày. Trong khi đó, nước cam lại là nguồn vitamin C vô cùng dồi dào, hỗ trợ các tế bào miễn dịch thêm khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả hơn.

Nước cam tươi cải thiện làn da và hỗ trợ giảm cân: Hàm lượng chất chống oxy hóa được tìm thấy trong nước cam sẽ giúp làn da của bạn thêm khỏe mạnh, tươi sáng và trẻ trung hơn, giảm thiểu những tác động của quá trình lão hóa đối với làn da. Không chỉ vậy, vitamin C có trong nước cam cũng thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen hiệu quả hơn, từ đó cải thiện độ đàn hồi, săn chắc của da. Đồng thời những chất chống oxy hóa này cũng hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả, nhanh chóng hơn.

Uống nước cam ngừa bệnh sỏi thận: Các nghiên cứu cho thấy thói quen uống nước cam thường xuyên có thể giảm thiểu nguy cơ hình thành sỏi thận bởi thức uống này chứa rất nhiều chất citrat giúp duy trì sự cân bằng độ pH tự nhiên của cơ thể. Nhờ hiệu quả cân bằng pH tự nhiên mà nước cam có thể làm giảm nồng độ acid uric – một trong những nguyên nhân gây sỏi thận thường gặp.

Ổn định huyết áp và có lợi cho tim mạch: Các bác sĩ dinh dưỡng cho biết, uống nước cam với mật ong là cách tuyệt vời để người bệnh huyết áp thấp hoặc cao huyết áp ổn định huyết áp nhờ hàm lượng magie trong nước cam rất cao. Không dừng lại ở đó, nước cam còn hỗ trợ ngăn ngừa rối loạn tim mạch, tắc nghẽn động mạch, giảm nguy cơ đau tim.

3 thời điểm không nên uống nước cam

Tránh uống vào buổi tối trước khi đi ngủ

Buổi tối là thời điểm cơ thể cần nghỉ ngơi, việc uống nước cam lúc này thực sự là "lợi bất cập hại" vì ba lý do chính liên quan đến thận và giấc ngủ. Thứ nhất, nước cam có tính lợi tiểu mạnh (sinh tân dịch), uống sát giờ ngủ sẽ khiến thận phải tăng cường hoạt động lọc thải, dẫn đến tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần gây gián đoạn giấc ngủ.

Thứ hai, ban đêm quá trình trao đổi chất chậm lại, lượng khoáng chất dồi dào trong cam nếu không được đào thải hết sẽ lắng đọng, kết tủa và dần hình thành sỏi thận. Cuối cùng, lượng đường và axit bám lại trên răng qua đêm là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây hỏng men răng nhanh chóng.

Không uống ngay trước hoặc sau khi uống sữa

Sữa và nước cam đều là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng chúng lại là "kẻ thù" của nhau nếu được tiêu thụ cùng một lúc trong dạ dày. Nguyên nhân là do lượng Protein (chất đạm) dồi dào trong sữa khi gặp Axit Tartaric và Vitamin C có trong nước cam sẽ xảy ra phản ứng hóa học gây kết tủa. Hiện tượng này làm cho protein bị đông vón lại, gây khó khăn cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ, dẫn đến các triệu chứng khó chịu như chướng bụng, đầy hơi, đau bụng hoặc thậm chí là tiêu chảy ngay sau khi uống.

Kiêng uống khi đang sử dụng thuốc

Nước cam được xem là "khắc tinh" của nhiều loại thuốc tây y, do đó bạn cần tuyệt đối tránh dùng loại nước này để uống thuốc hoặc uống ngay sát giờ dùng thuốc. Các axit có trong nước cam có khả năng phá vỡ cấu trúc hóa học bền vững của thuốc, làm thay đổi cơ chế hấp thụ hoặc giảm đáng kể dược tính, khiến việc điều trị bệnh trở nên kém hiệu quả và kéo dài thời gian hồi phục.

Điển hình nhất là với các nhóm thuốc kháng sinh (như Erythromycin) hoặc thuốc chống axit dạ dày, nước cam có thể làm mất tác dụng của thuốc hoặc gây ra các phản ứng phụ không mong muốn cho cơ thể.

Để nước cam phát huy tối đa công dụng "thần dược", thời điểm vàng để uống là sau bữa ăn sáng hoặc trưa khoảng 1 đến 2 tiếng. Lúc này dạ dày không còn trống, độ pH ổn định giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn Vitamin C và khoáng chất mà không gây hại cho hệ tiêu hóa.