Nước cam có vị chua ngọt thanh mát và rất giàu vitamin C, A, B,… nên là thức uống được khuyến nghị dùng cho cả người lớn và trẻ em. Để hiểu thêm về giá trị dinh dưỡng, công dụng, lưu ý khi dùng nước cam,…

Ngược lại, nếu uống vào lúc no, lúc này dạ dày phải hoạt động để tiêu hóa thức ăn, uống nước cam lúc này sẽ gây khó chịu, tức bụng.

Nên uống nước cam sau bữa ăn khoảng 1-2 giờ, lúc này dạ dày không quá no cũng không quá đói. Nếu uống lúc đói, lượng vitamin C trong nước cam có thể tương tác với acid trong dạ dày, dễ gây ra viêm loét. Uống nước cam lúc đói cũng khiến những người đang mắc bệnh dạ dày dễ bị tăng nồng độ acid, dẫn đến các triệu chứng như ợ nóng và làm cho tình trạng viêm loét trở nên trầm trọng thêm.

Nước cam sau khi vắt nên dùng ngay, không nên bảo quản trong một thời gian dài vì sẽ giảm dinh dưỡng, đôi khi còn gây nguy hiểm cho hệ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Nước cam có tác dụng lợi tiểu, vì vậy nếu uống nước cam vào buổi tối khiến bạn tiểu đêm nhiều lần, gây mất ngủ. Nước cam cũng giúp tăng cường sự tỉnh táo, uống vào buổi tối khiến cho trí não tỉnh táo, khó bước vào giấc ngủ.

Công dụng của nước cam đối với sức khỏe

Nước cam có lợi cho hệ miễn dịch: Cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh vitamin C mà cần bổ sung từ các thực phẩm ăn, uống hàng ngày. Trong khi đó, nước cam lại là nguồn vitamin C vô cùng dồi dào, hỗ trợ các tế bào miễn dịch thêm khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả hơn.

Tốt cho xương và răng: Bắt đầu ngày mới với một cốc nước cam sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng, cung cấp lượng vitamin C cần thiết và tăng cường canxi giúp răng và xương thêm chắc khỏe. Đây là thức uống cung cấp đến 6% nhu cầu canxi mỗi ngày của người trưởng thành, thích hợp dùng để ngừa bệnh loãng xương, còi xương.

Hỗ trợ điều trị thiếu máu do thiếu sắt: Thiếu sắt có thể khiến cơ thể thiếu hụt tế bào máu trong hemoglobin. Do đó, người bị thiếu máu thiếu sắt nên bổ sung thêm nước cam vào chế độ ăn uống để cung cấp đầy đủ sắt, magie, mangan,… cho cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin C có trong nước cam cũng hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn, phòng ngừa bệnh thiếu máu.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ đau tim: Các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng uống nước cam có thể góp phần ngăn ngừa các triệu chứng rối loạn tim mạch, đặc biệt là chất hesperidin được tìm thấy trong nước cam còn giúp bạn chống lại tình trạng tắc nghẽn động mạch, từ đó giảm thiểu nguy cơ đau tim.

Tốt cho gan: Uống nước cam có rất nhiều lợi ích cho gan bởi thức uống này thúc đẩy tiêu hóa, hỗ trợ quá trình lên men thức ăn do gan yếu. Tác dụng này của nước cam ít được mọi người biết đến nhưng được nhiều chuyên gia khuyến khích sử dụng nhằm tăng cường chức năng gan.