Nước cam có tác dụng gì? Có nên uống nước cam nguyên chất 100% mỗi ngày

Dinh dưỡng 11/09/2025 12:07

Nước cam nguyên chất giàu vitamin C, nhưng các chuyên gia cảnh báo không nên uống hàng ngày vì chứa nhiều đường và thiếu chất xơ cần thiết cho sức khỏe.

Nước cam là thức uống ngon và bổ dưỡng nên được nhiều người yêu thích. Không chỉ vậy, uống nước cam thường xuyên cũng đem lại rất nhiều lợi ích với sức khỏe.

Nước cam nguyên chất 100% cung cấp vitamin C, kali và folate, mang lại một số lợi ích dinh dưỡng so với nước ngọt. Tuy nhiên, loại nước này chứa nhiều đường tự nhiên và hầu như không có chất xơ. Một cốc nước cam 240ml chứa khoảng 21 gam đường và 0,5 gam chất xơ, trong khi một quả cam tươi chứa 12 gam đường nhưng 2,8 gam chất xơ.

Nước cam có tác dụng gì? Có nên uống nước cam nguyên chất 100% mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước cam có tác dụng gì?

Nước cam có lợi cho hệ miễn dịch

Cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh vitamin C mà cần bổ sung từ các thực phẩm ăn, uống hàng ngày. Trong khi đó, nước cam lại là nguồn vitamin C vô cùng dồi dào, hỗ trợ các tế bào miễn dịch thêm khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả hơn.

Nước cam tươi cải thiện làn da và hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng chất chống oxy hóa được tìm thấy trong nước cam sẽ giúp làn da của bạn thêm khỏe mạnh, tươi sáng và trẻ trung hơn, giảm thiểu những tác động của quá trình lão hóa đối với làn da. Không chỉ vậy, vitamin C có trong nước cam cũng thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen hiệu quả hơn, từ đó cải thiện độ đàn hồi, săn chắc của da. Đồng thời những chất chống oxy hóa này cũng hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả, nhanh chóng hơn.

Nước cam có tác dụng gì? Có nên uống nước cam nguyên chất 100% mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước cam ngừa bệnh sỏi thận

Các nghiên cứu cho thấy thói quen uống nước cam thường xuyên có thể giảm thiểu nguy cơ hình thành sỏi thận bởi thức uống này chứa rất nhiều chất citrat giúp duy trì sự cân bằng độ pH tự nhiên của cơ thể. Nhờ hiệu quả cân bằng pH tự nhiên mà nước cam có thể làm giảm nồng độ acid uric – một trong những nguyên nhân gây sỏi thận thường gặp.

Ổn định huyết áp và có lợi cho tim mạch

Các bác sĩ dinh dưỡng cho biết, uống nước cam với mật ong là cách tuyệt vời để người bệnh huyết áp thấp hoặc cao huyết áp ổn định huyết áp nhờ hàm lượng magie trong nước cam rất cao. Không dừng lại ở đó, nước cam còn hỗ trợ ngăn ngừa rối loạn tim mạch, tắc nghẽn động mạch, giảm nguy cơ đau tim.

Nước cam có tác dụng gì? Có nên uống nước cam nguyên chất 100% mỗi ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước cam mỗi ngày có tốt không?

Nước cam là đồ uống được yêu thích chứa nhiều chất chống oxy hóa và vi chất dinh dưỡng như vitamin C, folate và kali. Tiêu thụ thường xuyên sẽ mang lại một số lợi ích cho sức khỏe tim mạch, giảm viêm và giảm nguy cơ sỏi thận. Tuy nhiên, nó cũng chứa nhiều calo và đường. Vì vậy, tốt nhất bạn nên tiêu thụ vừa phải và chọn nước cam ép tươi hoặc nước cam 100% bất cứ khi nào có thể. Đặc biệt cần lưu ý trên những bệnh nhân có bệnh lý về dạ dày vì gây tăng tình trạng kích ứng thành dạ dày và triệu chứng trào ngược nặng hơn.

Uống nước cam vào thời điểm này để thải độc gan, cải thiện tiêu hóa trong mùa hè

Uống nước cam vào thời điểm này để thải độc gan, cải thiện tiêu hóa trong mùa hè

Nước cam là thức uống ngon và bổ dưỡng nên được nhiều người yêu thích. Không chỉ vậy, uống nước cam thường xuyên cũng đem lại rất nhiều lợi ích với sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   nước cam công dụng của nước cam dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai

Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai

Sao quốc tế 33 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 13-14/9), 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận lợi, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Nước cam có tác dụng gì? Có nên uống nước cam nguyên chất 100% mỗi ngày

Nước cam có tác dụng gì? Có nên uống nước cam nguyên chất 100% mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Giang Tổ Bình lo sợ bị tung clip quay lén, công khai loạt tin nhắn bị bạn trai cũ lăng mạ và hăm dọa

Giang Tổ Bình lo sợ bị tung clip quay lén, công khai loạt tin nhắn bị bạn trai cũ lăng mạ và hăm dọa

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Bước qua tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ, mọi điều viên mãn

Bước qua tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hỉ sự ngập tràn, trăm sự như ý, vạn sự hanh thông, nắm tiền bạc tỷ, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đau xé lòng lời hứa của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường

Đau xé lòng lời hứa của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày (11/9-12/9), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Làm đẹp 2 giờ 11 phút trước
Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Đời sống 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Tử vi thứ Sáu 12/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Sáu 12/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 thời điểm ăn sữa chua trong ngày giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

3 thời điểm ăn sữa chua trong ngày giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Củ sen giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến

Củ sen giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến

Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn

Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn

Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi gì?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi gì?