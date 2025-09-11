Nước cam có tác dụng gì? Có nên uống nước cam nguyên chất 100% mỗi ngày

Nước cam nguyên chất 100% cung cấp vitamin C, kali và folate, mang lại một số lợi ích dinh dưỡng so với nước ngọt. Tuy nhiên, loại nước này chứa nhiều đường tự nhiên và hầu như không có chất xơ. Một cốc nước cam 240ml chứa khoảng 21 gam đường và 0,5 gam chất xơ, trong khi một quả cam tươi chứa 12 gam đường nhưng 2,8 gam chất xơ.

Nước cam là thức uống ngon và bổ dưỡng nên được nhiều người yêu thích. Không chỉ vậy, uống nước cam thường xuyên cũng đem lại rất nhiều lợi ích với sức khỏe.

Cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh vitamin C mà cần bổ sung từ các thực phẩm ăn, uống hàng ngày. Trong khi đó, nước cam lại là nguồn vitamin C vô cùng dồi dào, hỗ trợ các tế bào miễn dịch thêm khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả hơn.

Nước cam tươi cải thiện làn da và hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng chất chống oxy hóa được tìm thấy trong nước cam sẽ giúp làn da của bạn thêm khỏe mạnh, tươi sáng và trẻ trung hơn, giảm thiểu những tác động của quá trình lão hóa đối với làn da. Không chỉ vậy, vitamin C có trong nước cam cũng thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen hiệu quả hơn, từ đó cải thiện độ đàn hồi, săn chắc của da. Đồng thời những chất chống oxy hóa này cũng hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả, nhanh chóng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Uống nước cam ngừa bệnh sỏi thận

Các nghiên cứu cho thấy thói quen uống nước cam thường xuyên có thể giảm thiểu nguy cơ hình thành sỏi thận bởi thức uống này chứa rất nhiều chất citrat giúp duy trì sự cân bằng độ pH tự nhiên của cơ thể. Nhờ hiệu quả cân bằng pH tự nhiên mà nước cam có thể làm giảm nồng độ acid uric – một trong những nguyên nhân gây sỏi thận thường gặp.

Ổn định huyết áp và có lợi cho tim mạch

Các bác sĩ dinh dưỡng cho biết, uống nước cam với mật ong là cách tuyệt vời để người bệnh huyết áp thấp hoặc cao huyết áp ổn định huyết áp nhờ hàm lượng magie trong nước cam rất cao. Không dừng lại ở đó, nước cam còn hỗ trợ ngăn ngừa rối loạn tim mạch, tắc nghẽn động mạch, giảm nguy cơ đau tim.

Ảnh minh họa: Internet

Uống nước cam mỗi ngày có tốt không?

Nước cam là đồ uống được yêu thích chứa nhiều chất chống oxy hóa và vi chất dinh dưỡng như vitamin C, folate và kali. Tiêu thụ thường xuyên sẽ mang lại một số lợi ích cho sức khỏe tim mạch, giảm viêm và giảm nguy cơ sỏi thận. Tuy nhiên, nó cũng chứa nhiều calo và đường. Vì vậy, tốt nhất bạn nên tiêu thụ vừa phải và chọn nước cam ép tươi hoặc nước cam 100% bất cứ khi nào có thể. Đặc biệt cần lưu ý trên những bệnh nhân có bệnh lý về dạ dày vì gây tăng tình trạng kích ứng thành dạ dày và triệu chứng trào ngược nặng hơn.