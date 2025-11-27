Ăn quá nhiều đậu phụ có tốt không? Cách ăn như thế nào là hợp lý?

Là món ăn đơn giản, có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, lại có hương vị thơm ngon, dễ ăn. Song, không phải cứ ăn nhiều đậu phụ là sẽ tốt cho sức khỏe.

Bệnh tiểu đường: Các sản phẩm từ đậu nành làm giảm lượng đường trong máu ở những người bị bệnh tiểu đường.

Đậu phụ chứa hàm lượng lớn protein, canxi, vitamin E, không cholesterol và ít carbohydrate có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe nhất định.

Ung thư: Đậu phụ là nguồn selen dồi dào, khoáng chất cần thiết cho cơ thể để giúp hệ thống chống oxy hóa hoạt động đúng đắn, từ đó ngăn ngừa ung thư đường ruột. Đàn ông cũng có thể ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt bằng cách ăn đậu phụ, nhưng với số lượng vừa phải.

Ngăn ngừa bệnh tim: Các chế phẩm từ đậu nành, đậu phụ chứa isoflavone làm giảm mức độ cholesterol xấu hoặc lipoprotein mật độ thấp trong cơ thể, từ đó tăng cường sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng phụ của đậu phụ

Rối loạn tiêu hóa, đầy hơi và khó tiêu

Ăn quá nhiều đậu phụ có thể gây đầy hơi và khó tiêu do hàm lượng oligosaccharide trong đậu nành. Đây là một loại carbohydrate mà cơ thể người không thể tiêu hóa hoàn toàn. Khi đi xuống ruột già, chúng bị vi khuẩn lên men, tạo ra lượng khí lớn như metan và carbon dioxide. Điều này dẫn đến cảm giác chướng bụng, khó chịu và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ở người mắc Hội chứng ruột kích thích (IBS).

Cản trở hấp thụ khoáng chất thiết yếu

Đậu nành chứa một chất kháng dinh dưỡng gọi là Phytate (Axit Phytic). Khi được tiêu thụ với số lượng lớn, Phytate có khả năng liên kết với các khoáng chất quan trọng trong đường ruột như kẽm, canxi, sắt và magiê. Sự liên kết này làm giảm đáng kể khả năng hấp thụ của cơ thể. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến nguy cơ thiếu hụt khoáng chất, ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch, tạo máu và sức khỏe xương.

Ảnh minh họa: Internet

Gây áp lực lên chức năng thận

Mặc dù là protein thực vật, việc tiêu thụ quá nhiều protein từ đậu phụ vẫn có thể tạo gánh nặng cho thận, đặc biệt đối với những người đã có sẵn bệnh lý về thận. Thận phải làm việc tích cực hơn để lọc và đào thải các sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa protein. Do đó, người mắc bệnh thận mạn tính cần đặc biệt lưu ý và kiểm soát lượng đậu phụ nạp vào theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Mất cân bằng nội tiết tố

Ăn quá nhiều đậu phụ có liên quan đến việc gây mất cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ăn quá nhiều đậu phụ có thể làm rối loạn quá trình sản xuất estrogen, dẫn đến các vấn đề về nội tiết tố. Mối quan ngại về việc ăn quá nhiều đậu phụ gây mất cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ bắt nguồn từ hàm lượng isoflavone trong đậu nành, một loại phytoestrogen (estrogen thực vật) có khả năng hoạt động tương tự như estrogen tự nhiên của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn đậu phụ như thế nào là hợp lý?

Bổ sung đậu phụ vào thực đơn bữa cơm gia đình sẽ mang lại lợi ích tốt nếu sử dụng ở mức hợp lý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nên bổ sung đậu phụ khoảng từ 2 - 3 lần vào mỗi tuần và mỗi lần khoảng 100g/người.

Bạn có thể chế biến đậu phụ thành nhiều các món ăn đa dạng khác nhau, phù hợp cho cả người ăn chay lẫn ăn mặn. Những người đang giảm cân hoặc theo chế độ ăn kiêng nên kết hợp cùng với lối sống khoa học, vận động thường xuyên để có thể bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. Riêng đối với những người có tiền sử dị ứng với đậu nành thì không nên ăn đậu phụ. Ngoài ra, những bệnh nhân mắc bệnh gout, sỏi thận, tiêu hóa kém, suy tuyến giáp, viêm dạ dày,... cũng nên hạn chế ăn nhiều đậu phụ vì đậu phụ có thể khiến cho tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, không ăn chung đậu phụ với các loại thực phẩm như thịt dê, mật ong, cải bó xôi, quả hồng xiêm,... Đậu phụ có thể tương tác với các món ăn này, gây ra những phản ứng nguy hiểm cho sức khỏe. Thay vào đó, hãy kết hợp đậu phụ cùng với củ cải, cá, tôm, lá hẹ, dưa cải,... để tăng cảm giác ngon miệng cũng như bổ sung đa dạng các dưỡng chất cho cơ thể.