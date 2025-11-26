Đậu cô ve được mệnh danh là "vua canxi", nấu món gì cũng bổ nhưng hay bị ngó lơ

Chúng được chia làm hai nhóm là đậu cô ve leo và đậu cô ve lùn. Nhóm đậu leo được trồng theo dàn, thường cho năng suất cao hơn nhóm đậu lùn.

Đậu cô ve thuộc loài thân thảo hằng năm, có nguồn gốc từ Trung Mỹ. Hiện nay, đậu ve được trồng phổ biến khắp thế giới. Ở Việt Nam, đậu cô ve được trồng từ Bắc vào Nam, là một trong những loại hoa màu được ưu tiên gieo trồng trong hệ thống luân canh với lúa nước.

Hoa đậu cô ve là hoa lưỡng tính, có nhiều màu như trắng ngà, hồng, đỏ hoặc tím. Hàu hết các giống đậu này có quả dài từ 8 – 20 cm, rộng từ 0,6 – 1 cm. Đầu nhọn dài, hình kim và có màu xanh lá nhạt hoặc xanh lá cây thẫm.

Lá cây thuộc loại lá kép lông chim, mặt lá bằng phẳng, hơi nhám, có thể ăn như một loại rau xanh. Rễ thuộc loại rễ cọc, gồm rễ chính và nhiều rễ phụ, có thể dùng làm thức ăn cho gia súc.

Công dụng của đậu cô ve

Giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương

Đậu cô ve là nguồn cung cấp dồi dào vitamin K và canxi – hai dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe xương. Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong quá trình khoáng hóa xương, giúp cơ thể hấp thụ và sử dụng Canxi hiệu quả, đồng thời điều chỉnh các protein cần thiết cho cấu trúc xương. Bổ sung đậu cô ve thường xuyên giúp củng cố mật độ xương, giảm thiểu nguy cơ gãy xương và ngăn ngừa các bệnh lý thoái hóa như loãng xương khi về già.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Sức khỏe tim mạch được cải thiện đáng kể nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan trong đậu cô ve. Chất xơ này có khả năng liên kết với cholesterol LDL ("cholesterol xấu") trong đường tiêu hóa và loại bỏ chúng khỏi cơ thể, từ đó giúp giảm mức cholesterol toàn phần trong máu. Hơn nữa, đậu cô ve còn cung cấp folate (vitamin B9), giúp kiểm soát nồng độ homocysteine – một hợp chất có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Tốt cho sức khỏe tinh thần

Đậu cô ve là một nguồn cung cấp folate (vitamin B9) dồi dào, một dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe tinh thần. Folate đóng vai trò không thể thiếu trong việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh quan trọng như serotonin, dopamine và norepinephrine, giúp điều chỉnh tâm trạng và giấc ngủ. Việc thiếu hụt folate có liên quan đến mức homocysteine cao, một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề tâm lý, bao gồm cả bệnh trầm cảm.

Hỗ trợ quản lý cân nặng (giảm cân)

Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh, đậu cô ve là một đồng minh tuyệt vời. Với đặc điểm calo cực thấp và gần như không có chất béo, chúng cho phép bạn ăn no mà không nạp quá nhiều năng lượng. Hàm lượng chất xơ cao trong đậu cũng giúp kéo dài cảm giác no, làm giảm xu hướng ăn vặt giữa các bữa, từ đó hỗ trợ tích cực cho việc kiểm soát khẩu phần ăn và duy trì chế độ ăn kiêng.

Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi ăn đậu cô ve không bị ngộ độc?

Để ăn đậu ve mà không sản sinh ra chất độc, bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

Nấu đậu đến khi chín hoàn toàn

Đậu và rửa đậu sạch sẽ trước khi chế biến để loại bỏ chất phytate – chất ngăn chặn quá trình hấp thu canxi

Người bị bệnh gout nên hạn chế ăn đậu que vì bệnh tình sẽ trầm trọng hơn.