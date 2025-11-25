Cảnh sát kịp thời ngăn người phụ nữ định nhảy sông Hồng tự vẫn

Đời sống 25/11/2025 05:30

Khoảng 17h ngày 24/11, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc, tại khu vực cầu Nhật Tân xuất hiện một người phụ nữ có biểu hiện muốn tự tử.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 17h ngày 24/11, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của nhân dân về việc tại khu vực cầu Nhật Tân xuất hiện một người phụ nữ có biểu hiện muốn tự tử. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận vụ việc.

Tại khu vực sát bờ sông chân cầu Nhật Tân, tổ công tác phát hiện 1 phụ nữ trẻ trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, đứng khóc và liên tục có ý định lao xuống sông.

Trước tình huống cấp bách, các CBCS đã tiếp cận khéo léo người phụ nữ, bảo đảm an toàn; đồng thời sử dụng kỹ năng nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, không để người phụ nữ thực hiện hành vi nguy hiểm. Song song với đó, Tổ công tác kiên trì trò chuyện, động viên, giúp người phụ nữ dần ổn định tâm lý và từ bỏ ý định cực đoan.

Cảnh sát kịp thời ngăn người phụ nữ định nhảy sông Hồng tự vẫn - Ảnh 1
Lực lượng cảnh sát kịp thời ngăn chặn người phụ nữ có ý định nhảy sông tự vẫn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, do chịu nhiều áp lực cùng mâu thuẫn trong gia đình, người phụ nữ (SN 1990) đã bắt xe ôm đến khu vực cầu Nhật Tân với suy nghĩ tiêu cực muốn tìm đến cái chết. Sau khi được bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã đưa người phụ nữ này bàn giao cho Công an xã Vĩnh Thanh để tiếp tục xác minh, hỗ trợ và xử lý theo quy định.

Sự việc một lần nữa cho thấy hiệu quả của công tác tiếp nhận và xử lý tin báo nhanh chóng, kịp thời của lực lượng Công an Thủ đô, đặc biệt là vai trò của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi gặp khủng hoảng tâm lý, mâu thuẫn gia đình hoặc áp lực cuộc sống cần chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, cơ quan chức năng hoặc các dịch vụ tư vấn để tránh những hành động gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.

 

Sự việc được thông báo tới gia đình chị Phan Thanh, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, vì có trình báo tới cơ quan chức năng nhờ tìm kiếm con gái N.T.Y.N.,19 tuổi, mất tích từ ngày 4/11.

