Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh dã man trên đường ở Hà Nội

Đời sống 24/11/2025 16:03

Trưa 24/11, mạng xã hội rúng động trước đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hai thanh niên hành hung dã man trên đường Hoàng Tùng, xã An Khánh, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trưa 24/11, mạng xã hội rúng động trước đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hai thanh niên hành hung dã man trên đường Hoàng Tùng, xã An Khánh, Hà Nội.

Sự việc xảy ra tại khu vực cổng chào Nam An Khánh, gần chung cư Gemek 2, khiến người dân và cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Trong clip, nạn nhân đang đi bộ thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy tông trúng, hất văng lên vỉa hè.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh dã man trên đường ở Hà Nội - Ảnh 1
Hai người đàn ông hành hung nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, chưa dừng lại, một người khác cầm gậy lao tới đánh tới tấp vào nạn nhân. Thậm chí, đối tượng điều khiển xe máy còn quay lại, cầm ghế tấn công nạn nhân thêm lần nữa.

Chỉ đến khi nhiều người dân chạy tới can ngăn, vụ việc mới dừng lại, để lại hình ảnh nạn nhân nằm quằn quại trên vỉa hè. Hành vi manh động này không chỉ gây bức xúc mà còn làm dấy lên lo ngại về an ninh trật tự khu vực.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an xã An Khánh cho biết vụ việc xảy ra vào sáng 24/11 và đang được điều tra, làm rõ. Khi có thông tin cụ thể, cơ quan công an sẽ thông tin thêm.

