Ô tô tông trực diện xe máy rồi bốc cháy dữ dội trên cầu Thanh Trì, Hà Nội khiến 2 người tử vong

Đời sống 24/11/2025 13:22

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Thanh Trì, hướng đi xuống đường Đỗ Mười, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội, khiến 2 người tử vong, một ô tô bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin báo Dân Việt, tối 23/11, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Thanh Trì, hướng đi xuống đường Đỗ Mười (phường Vĩnh Hưng, TP.Hà Nội), khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ô tô tông trực diện xe máy rồi bốc cháy dữ dội trên cầu Thanh Trì, Hà Nội khiến 2 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy xe khiến 2 người tử vong. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Theo thông tin ban đầu: Ô tô khách đang di chuyển trên cầu bất ngờ mất lái, tông trực diện vào một xe máy khiến 2 người đi trên xe máy tử vong. Xe máy bị hất văng xuống dưới cầu. Sau đó, ô tô khách tiếp tục lao thêm một đoạn rồi đâm vào thành cầu và bốc cháy.

Người dân khu vực cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, kịp thời dập tắt ngọn lửa.

Ô tô tông trực diện xe máy rồi bốc cháy dữ dội trên cầu Thanh Trì, Hà Nội khiến 2 người tử vong - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Hưng xác nhận vụ việc và cho biết hiện chưa có thông tin cụ thể về danh tính nạn nhân cũng như biển số các phương tiện liên quan.

Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

