Tai nạn giữa xe container và ôtô tải trên đèo Bảo Lộc khiến một tài xế kẹt cứng trong cabin biến dạng, được xe cẩu và người dân phá cửa giải cứu.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, sáng 5/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc xảy ra khoảng 21 giờ 50 đêm 4/11, tại Km99+200 QL20.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Thời điểm này, xe đầu kéo BS 50H-455.xx kéo theo rơ moóc do ông V.V.T điều khiển, lưu thông hướng Lâm Đồng đi TP.HCM, bất ngờ lật ngang sang trái, đâm trực diện vào đầu xe tải BS 49C-170.xx do tài xế C.H.C (ở Gia Lai) cầm lái, đang di chuyển theo hướng ngược lại lên đèo.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, cú đấu đầu trực diện khiến cabin cả hai xe bị bẹp dúm, biến dạng. Anh C. (tài xế điều khiển xe tải) bị mắc kẹt trong cabin. Tai nạn khiến thùng container lật nghiêng xuống đường, xe tải nằm chắn cả hai chiều lưu thông trên đèo Bảo Lộc.

Xe bị kẹt cục bộ khoảng 2 giờ đồng hồ hai chiều tại điểm xảy ra vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Sau hơn 20 phút nỗ lực, mọi người đã đưa được tài xế xe tải ra ngoài an toàn. Cả hai tài xế được đưa đến Trung tâm Y tế Đạ Huoai cấp cứu trong tình trạng bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị tê liệt nhiều giờ đồng hồ, xe cộ nối đuôi nhau nằm chờ kéo dài nhiều km.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, giao thông qua đèo Bảo Lộc đã được khôi phục bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

