Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Đời sống 05/11/2025 12:05

Những ngày vừa qua, vụ việc cháu bé 4 tháng tuổi không may rơi xuống kênh Xẻo Rô (An Giang) tử vong thương tâm khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dù đã hơn chục ngày kể từ khi xảy ra vụ việc đau lòng, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng chục YouTuber, TikToker xuất hiện để livestream, phỏng vấn chị Lê Thị Kiều (mẹ của cháu bé).

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, sáng ngày 4/11, bên trong căn nhà gỗ xiêu vẹo – nơi từng xảy ra vụ việc đau lòng khiến một bé 4 tháng tuổi không may bị rơi xuống kênh hôm 20/10 có rất đông người tập trung tại đây.

Căn nhà nằm ngay dưới dạ cầu, gần khu chợ đông đúc nên khi nhóm người kéo đến, không khí khu vực này trở nên nhộn nhịp hẳn. Người dân xung quanh tò mò đứng xem, bàn tán xôn xao.

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong - Ảnh 1Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong - Ảnh 2Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong - Ảnh 3
Mỗi ngày đều có hàng chục YouTuber, TikToker,... tìm đến để livestream, phỏng vấn chị Lê Thị Kiều - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

 

Bà Nguyễn Thị Út (70 tuổi, ngụ xã An Biên) chia sẻ: "Tôi thấy mấy bữa nay họ tới lui hoài để hỏi thăm con Kiều, mà tôi bận buôn bán nên cũng không để ý kỹ."

Chị T., sống gần đó, cũng cho biết: "Từ lúc xảy ra chuyện, mạnh thường quân rồi YouTuber tới tìm nhiều lắm. Ai cũng quay phim, hỏi han, mà thấy nhà Kiều khó khăn vậy, có người giúp thì mình cũng mừng thôi, với bữa giờ thi thoảng Kiều mới quay lại căn nhà này nên mình cũng không nề hà gì."

Theo chia sẻ của chị Lê Thị Kiều, hiện chị và các con đã dọn về nhà người thân ở tạm. Chị chỉ quay lại căn nhà cũ để làm giấy tờ cho các bé. Bên trong, đồ đạc đã được dọn đi gần hết, chỉ còn lại vài vật dụng sinh hoạt cá nhân.

 

Nhiều người hàng xóm, bán hàng gần đó cho biết mạnh thường quân rồi YouTuber hay tới tìm gia đình chị Kiều để phỏng vấn và giúp đỡ

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong - Ảnh 4
Thi thể cháu bé được phát hiện trên kênh khu vực ấp 5, cách nhà khoảng 3 km - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 20/10, xã nhận được thông tin vụ việc chị Lê Thị Kiều (sinh năm 1999) là mẹ của cháu bé hơn 4 tháng tuổi trình báo, nghi vấn con trai rơi xuống kênh.

Theo trình báo, vào khoảng 6h30 ngày 20/10, chị Kiều phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích. Căn nhà của gia đình chị Kiều là nhà sàn cất ven kênh xáng Xẻo Rô. Khi ngủ, chị cùng các con nằm trên giường dựng sát kênh, cháu bé kém may mắn đã rơi xuống kênh và tử vong sau đó.

Được biết, gia đình chị Kiều có 5 người con, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả gia đình sống trong căn chòi lá dựng tạm. Chị Kiều bán vé số, còn chồng đi biển và thỉnh thoảng mới về. Cháu bé tử vong là con út trong gia đình.

Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói khách lấy 1.000 đồng tiền thừa là 'không thoáng'

Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói khách lấy 1.000 đồng tiền thừa là 'không thoáng'

Mọi chuyện bắt đầu khi chủ quán đăng video lên mạng xã hội, kể lại câu chuyện "nhỏ như con thỏ" nhưng khiến bà bức xúc. Theo chia sẻ, một vị khách đến ăn bánh tôm, hóa đơn tổng cộng 99.000 đồng. Khi thanh toán, khách đưa 100.000 đồng và nán lại để... nhận lại đúng 1.000 đồng tiền thừa.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tin moi hoàn cảnh khó khăn

TIN MỚI NHẤT

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói khách lấy 1.000 đồng tiền thừa là 'không thoáng'

Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói khách lấy 1.000 đồng tiền thừa là 'không thoáng'

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/11-7/11), 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/11-7/11), 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Thi thể nghi của nam tài xế taxi rơi cầu Sài Gòn trôi xa 5km

Thi thể nghi của nam tài xế taxi rơi cầu Sài Gòn trôi xa 5km

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Cải xanh cực tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý khi ăn kẻo 'rước họa vào thân'

Cải xanh cực tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý khi ăn kẻo 'rước họa vào thân'

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Bí mật bên trong kho vàng bạc 700 tấn của giới siêu giàu toàn cầu

Bí mật bên trong kho vàng bạc 700 tấn của giới siêu giàu toàn cầu

Thế giới 2 giờ 28 phút trước
Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày mai (6/11), sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày mai (6/11), sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói khách lấy 1.000 đồng tiền thừa là 'không thoáng'

Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói khách lấy 1.000 đồng tiền thừa là 'không thoáng'

Thi thể nghi của nam tài xế taxi rơi cầu Sài Gòn trôi xa 5km

Thi thể nghi của nam tài xế taxi rơi cầu Sài Gòn trôi xa 5km

Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Giá vàng hôm nay, ngày 5/11/2025: "Bốc hơi" rất mạnh, vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều

Giá vàng hôm nay, ngày 5/11/2025: "Bốc hơi" rất mạnh, vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều