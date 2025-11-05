Thi thể nghi của nam tài xế taxi rơi cầu Sài Gòn trôi xa 5km

Sáng 5/11, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Bình Quới (TP.HCM) phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt nước. Bước đầu xác định là tài xế taxi đã dùng dao tự sát thương trên cầu Sài Gòn rồi rơi xuống sông.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến 9h sáng 5-11, lực lượng chức năng phường Bình Quới (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Sài Gòn.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, đoạn qua bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới) tá hỏa khi phát hiện thi thể nam giới đang trôi nổi trên sông.

Người dân trình báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Bước đầu xác định thi thể là nam giới, độ tuổi khoảng 30-35, trên người chỉ mặc quần lót, lưng quần màu đen. 

Lực lượng chức năng phường Bình Quới đang chờ người nhà đến để nhận diện và chuyển thi thể vào nhà xác khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Ban đầu lực lượng chức năng nhận định có thể đây là thi thể của tài xế taxi dùng dao tự gây sát thương ở vùng cổ rồi rơi xuống sông Sài Gòn vào hôm 3-11. Vị trí phát hiện thi thể nằm cách cầu Sài Gòn khoảng 3km, hướng về hạ lưu.

Hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 3-11, lực lượng chức năng phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM lặn tìm người đàn ông rơi từ cầu Sài Gòn xuống sông mất tích.

Khoảng 10h30, người dân đi trên cầu Sài Gòn phát hiện người đàn ông chạy taxi công nghệ dừng xe giữa cầu (phường Thạnh Mỹ Tây). Tài xế này sau đó đi đến đứng sát lan can cầu, cởi quần áo rồi dùng dao tự gây sát thương ở vùng cổ. Sau đó người này rơi xuống sông Sài Gòn, mất tích.

Do sự việc diễn ra nhanh và người đàn ông có cầm dao nên người đi đường không dám lại gần.

Ngày 3-11, sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều ca nô, người nhái lặn tìm người đàn ông rơi cầu Sài Gòn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng điều ca nô, xe chuyên dụng có mặt tại hiện trường, triển khai đội hình lặn, tìm kiếm nạn nhân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công an phường Thạnh Mỹ Tây xác nhận có vụ việc nêu trên và đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm việc với người nhà nạn nhân, điều tra nguyên nhân vì sao người đàn ông nhảy cầu.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định người đàn ông có vợ con nhưng đã ly hôn được vài năm rồi dọn ra ở riêng, sau đó hành nghề chạy xe taxi công nghệ.

