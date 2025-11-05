Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Đời sống 05/11/2025 11:04

Rạng sáng, 2 xe máy đã va chạm trên quốc lộ 19B, đoạn qua xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 5/11, thông tin từ Công an xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong, trong đó có 2 nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h45 cùng ngày, tại Quốc lộ 19B (đoạn qua thôn 1, xã Bàu Cạn), xe mô tô mang biển kiểm soát 81B2 do R.C.K. (SN 2010, trú làng Đê, xã Bàu Cạn) điều khiển, chở theo K.N. (SN 2012, trú cùng làng) lưu thông theo hướng từ Đức Cơ đi Pleiku.

Khi đến Km192+100 thì va chạm với xe mô tô BKS 81B3 chở theo hai người là S.T. (SN 2006) và R.M.T. (SN 2008), đều trú tại làng Bàng (xã Bàu Cạn), chưa xác định được người điều khiển.

Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người thương vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ va chạm mạnh khiến R.C.K. và R.M.T. tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai người còn lại là K.N. và S.T. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện để điều trị. Cả hai phương tiện liên quan đều bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Bàu Cạn đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và VKSND khu vực 8 - Gia Lai tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bí mật bên trong kho vàng bạc 700 tấn của giới siêu giàu toàn cầu

Bí mật bên trong kho vàng bạc 700 tấn của giới siêu giàu toàn cầu

Giữa khu vực an ninh nghiêm ngặt gần sân bay Changi (Singapore) tồn tại một “pháo đài” đặc biệt - nơi cất giữ hơn 700 tấn vàng của giới siêu giàu toàn cầu.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói khách lấy 1.000 đồng tiền thừa là 'không thoáng'

Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói khách lấy 1.000 đồng tiền thừa là 'không thoáng'

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/11-7/11), 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (6/11-7/11), 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Thi thể nghi của nam tài xế taxi rơi cầu Sài Gòn trôi xa 5km

Thi thể nghi của nam tài xế taxi rơi cầu Sài Gòn trôi xa 5km

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Cải xanh cực tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý khi ăn kẻo 'rước họa vào thân'

Cải xanh cực tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý khi ăn kẻo 'rước họa vào thân'

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Bí mật bên trong kho vàng bạc 700 tấn của giới siêu giàu toàn cầu

Bí mật bên trong kho vàng bạc 700 tấn của giới siêu giàu toàn cầu

Thế giới 2 giờ 28 phút trước
Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày mai (6/11), sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày mai (6/11), sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói khách lấy 1.000 đồng tiền thừa là 'không thoáng'

Tranh cãi chủ quán ở Hà Nội nói khách lấy 1.000 đồng tiền thừa là 'không thoáng'

Thi thể nghi của nam tài xế taxi rơi cầu Sài Gòn trôi xa 5km

Thi thể nghi của nam tài xế taxi rơi cầu Sài Gòn trôi xa 5km

Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Giá vàng hôm nay, ngày 5/11/2025: "Bốc hơi" rất mạnh, vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều

Giá vàng hôm nay, ngày 5/11/2025: "Bốc hơi" rất mạnh, vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều