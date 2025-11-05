Em vợ nhận thay anh rể gây tai nạn liên hoàn ở Thái Nguyên

Đời sống 05/11/2025 06:00

Ngày 4/11, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị vừa xử phạt một trường hợp nhận thay người gây tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 4/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với V.B.K. (SN 2001, trú tại tỉnh Thái Nguyên) về hành vi khai báo sai sự thật, gây cản trở quá trình điều tra.

Trước đó, khoảng 19h25 ngày 2/9, Đ.T.A. (SN 1993, trú tại TP Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30L-834.xx lưu thông tại khu dân cư ở phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên).

Quá trình lùi xe từ vỉa hè xuống đường, A. đã va chạm với mô tô biển kiểm soát 98H1-379.xx do P.Đ.L. (SN 2002, trú tại Bắc Ninh) điều khiển, chở theo N.P.H.L. (SN 2002, trú tại TP Đà Nẵng).

Sau cú va chạm, ô tô tiếp tục tông vào hai xe khác đang đỗ trên vỉa hè. Gây tai nạn xong, Đ.T.A. rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, sau đó, em vợ của tài xế là V.B.K. đã tự nhận mình là người điều khiển phương tiện gây tai nạn, đồng thời đứng ra thỏa thuận bồi thường nhằm che giấu hành vi của Đ.T.A.

Em vợ nhận thay anh rể gây tai nạn liên hoàn ở Thái Nguyên - Ảnh 1
Tài xế Đ.T.A và em rể (người nhận thay việc lái xe gây tai nạn) đang ký biên bản xử phạt tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, kết quả điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do Đ.T.A. lùi xe không quan sát phía sau, vi phạm quy định tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã xử phạt Đ.T.A. số tiền 42 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, chủ xe là P.T.T. cũng bị xử phạt 5 triệu đồng vì giao phương tiện hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho người khác điều khiển, gây ra tai nạn.

Riêng V.B.K. bị xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi khai báo sai sự thật, gây cản trở quá trình điều tra

Chiều tối 4/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến cơn bão Kalmaegi và tác động dự kiến đối với thời tiết trên đất liền Việt Nam.

Từ khóa:   nhận tội thay tin moi tai nạn giao thông

