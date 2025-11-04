Trong lúc đánh cá trên sông Lam, thuyền bất ngờ bị lật khiến người chồng mất tích. Người vợ may mắn được cứu sống.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 4/11, trong lúc chèo thuyền đánh cá trên sông Lam, đoạn giáp ranh xã Bích Hào và xã Vạn An (Nghệ An), vợ chồng anh T.V.H. (SN 1967, trú xóm Giang Tiên, xã Bích Hào) bất ngờ thuyền bị lật.

Người vợ may mắn được cứu sống, còn anh H. hiện đang mất tích.

Khu vực vợ chồng anh H. gặp nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an, dân quân địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Chị N.T.L. (SN 1972, vợ anh H.) được phát hiện và đưa vào bờ kịp thời trong tình trạng hoảng loạn.

Theo chính quyền địa phương, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời điểm này nước sông Lam dâng cao, dòng chảy xiết và lòng sông rộng. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát khu vực xảy ra tai nạn và vùng hạ lưu.

