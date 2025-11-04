Lật thuyền trên sông Lam, chồng mất tích, vợ may mắn được cứu sống

Đời sống 04/11/2025 14:43

Trong lúc đánh cá trên sông Lam, thuyền bất ngờ bị lật khiến người chồng mất tích. Người vợ may mắn được cứu sống.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 4/11, trong lúc chèo thuyền đánh cá trên sông Lam, đoạn giáp ranh xã Bích Hào và xã Vạn An (Nghệ An), vợ chồng anh T.V.H. (SN 1967, trú xóm Giang Tiên, xã Bích Hào) bất ngờ thuyền bị lật.

Người vợ may mắn được cứu sống, còn anh H. hiện đang mất tích.

Lật thuyền trên sông Lam, chồng mất tích, vợ may mắn được cứu sống - Ảnh 1
Khu vực vợ chồng anh H. gặp nạn - Ảnh: Báo Dân trí

 

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an, dân quân địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Chị N.T.L. (SN 1972, vợ anh H.) được phát hiện và đưa vào bờ kịp thời trong tình trạng hoảng loạn.

Theo chính quyền địa phương, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời điểm này nước sông Lam dâng cao, dòng chảy xiết và lòng sông rộng. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát khu vực xảy ra tai nạn và vùng hạ lưu.

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo vụ việc nhóm học sinh đánh hội đồng bạn ngay trong lớp học, khiến nạn nhân tiên lượng sức khỏe xấu.

Xem thêm
Từ khóa:   lật thuyền mất tích tin moi

TIN MỚI NHẤT

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Hậu trường 42 phút trước
Vướng tin đồn cấy ghép nội tạng, nam diễn viên đình đám bị tố ăn chặn 1200 tỷ tiền từ thiện đáp trả

Vướng tin đồn cấy ghép nội tạng, nam diễn viên đình đám bị tố ăn chặn 1200 tỷ tiền từ thiện đáp trả

Sao quốc tế 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 5/11/2025, 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tài lộc như cầu vồng, phúc cao hơn núi, lộc lá đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Tư 5/11/2025, 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tài lộc như cầu vồng, phúc cao hơn núi, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi

Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi

Đời sống 58 phút trước
Phát hành bài hát mới, Ngu Thư Hân vẫn đánh mất người hâm mộ, danh tiếng sụp đổ

Phát hành bài hát mới, Ngu Thư Hân vẫn đánh mất người hâm mộ, danh tiếng sụp đổ

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Trong 10 ngày tới (21/11), 3 con giáp gặp thời cơ bứt phá, bùng nổ Tài Lộc, Quý Nhân dẫn lối lên đỉnh cao danh vọng, mọi điều hanh thông

Trong 10 ngày tới (21/11), 3 con giáp gặp thời cơ bứt phá, bùng nổ Tài Lộc, Quý Nhân dẫn lối lên đỉnh cao danh vọng, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

Hậu trường 1 giờ 48 phút trước
Lật thuyền trên sông Lam, chồng mất tích, vợ may mắn được cứu sống

Lật thuyền trên sông Lam, chồng mất tích, vợ may mắn được cứu sống

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh là diễn viên của năm 2025

Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh là diễn viên của năm 2025

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Hình ảnh không ai ngờ của Hoài Linh, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Hình ảnh không ai ngờ của Hoài Linh, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi

Phẫn nộ nam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong lớp: Sức khỏe tiên lượng xấu, gia đình đã đưa về nhà

Danh tính đối tượng chuyên sản xuất nước mắm, nước giặt giả

Danh tính đối tượng chuyên sản xuất nước mắm, nước giặt giả

TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa

TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích sau khi đi siêu thị ở Nghệ An

Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích sau khi đi siêu thị ở Nghệ An