Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo vụ việc nhóm học sinh đánh hội đồng bạn ngay trong lớp học, khiến nạn nhân tiên lượng sức khỏe xấu.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa gửi Sở GD-ĐT, vào khoảng 8h50 thứ Sáu, ngày 31/10, trong giờ ra chơi tiết 2, tại phòng học tầng 3, em N.T.A.T. (học sinh lớp ĐCN65B2, ngành Điện công nghiệp - lớp 10 hệ GDTX) bị một nhóm học sinh lớp 11 (học ở tầng 2 cùng tòa nhà) lên đánh khi đang ngồi chơi trong lớp.

Khi sự việc xảy ra, một số thầy cô và bạn học đã nhanh chóng đưa em T. xuống phòng Y tế của nhà trường để sơ cứu ban đầu. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, lãnh đạo nhà trường đã liên hệ Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn) đưa xe đến chở học sinh đi cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình biết sự việc.

Nam sinh bị đánh gục trong lớp ở trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 9h25, xe của Bệnh viện An Việt có mặt, đưa học sinh T. đi cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị. Nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên và nhân viên hỗ trợ gia đình trong quá trình cấp cứu và chăm sóc học sinh tại bệnh viện.

Nhà trường cũng đã báo cáo Công an xã, xác định được 4 học sinh lớp 11 có hành vi đánh bạn, đồng thời thông báo cho gia đình các học sinh này phối hợp giải quyết vụ việc.

Theo nội dung báo cáo, do vết thương quá nặng, sau một ngày cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chẩn đoán và tiên lượng tình trạng sức khỏe của học sinh T. xấu, gia đình đã đưa em về nhà.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cũng đã cử cán bộ, giáo viên, nhân viên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chăm sóc học sinh và phối hợp với công an trong quá trình điều tra vụ việc.

