Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích sau khi đi siêu thị ở Nghệ An

Đời sống 04/11/2025 11:49

Sáng 4/11, ông Nguyễn Văn H. (40 tuổi, cậu ruột của M.) cho biết: “Gia đình cùng cơ quan công an đã tìm thấy M. ở Hà Nội. Công an phường Vinh Lộc đang phối hợp với Công an phường Láng để làm rõ nguyên nhân vì sao M. rời nhà nhiều ngày qua”.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 4/11, theo tin từ người nhà cháu Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2007), học sinh lớp 12, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, gia đình đã tìm thấy cháu M.

"Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm qua, Công an phường Vinh Lộc, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP Hà Nội đã tìm thấy cháu an toàn. Gia đình cháu M. trân trọng cảm ơn lực lượng chức năng và sự chung tay chia sẻ của cộng đồng", người thân cháu Nguyễn Thị Ngọc M. cho biết.

Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích sau khi đi siêu thị ở Nghệ An - Ảnh 1
Cháu Nguyễn Thị Ngọc M. đã được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 3/11, trang Facebook của Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin cầu cứu từ gia đình về việc nữ sinh N.T.N.M. (sinh năm 2007) rời nhà từ ngày 31/10 và mất liên lạc suốt nhiều ngày.

Theo chia sẻ của người thân, sau khi rời nhà, M. được camera ghi lại hình ảnh lên một chuyến xe ra Hà Nội. Trước đó, em từng xuất hiện tại bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) rồi tiếp tục di chuyển ra Thủ đô. Hành trình bất thường này khiến gia đình hoang mang, lo sợ em bị kẻ xấu dụ dỗ hoặc bắt cóc.

Bà N.T.H. (SN 1982, mẹ của M.) nghẹn ngào kể: “Con gái tôi đang học nghề tại một trường ở địa phương. Gia đình không hiểu vì lý do gì mà con lại bỏ đi. Từ ngày con rời nhà, tôi không thể ngủ nổi, chỉ cầu mong con bình an. Tôi sợ có người xấu đã lôi kéo hoặc khống chế con gái".

Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích sau khi đi siêu thị ở Nghệ An - Ảnh 2
Nữ sinh M. được một người đàn ông mua vé xe - Ảnh: VietNamNet

Theo bà H., trong quá trình phối hợp với công an, gia đình trích xuất được hình ảnh camera cho thấy có một người đàn ông đã mua vé xe cho M. Tuy nhiên, khi được mời làm việc, người này khẳng định không quen biết em, chỉ thấy cô gái đi một mình nên mua giúp vé vì thương cảm.

“Công an đã xác minh, người đàn ông này không liên quan. Gia đình vẫn tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ toàn bộ hành trình của con và nguyên nhân vì sao cháu mất liên lạc", bà H. nói thêm.

Cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai của M. để xác định động cơ rời nhà, đồng thời tiếp tục rà soát các thông tin, hình ảnh camera dọc tuyến đường di chuyển của em.

