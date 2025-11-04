Tình tiết bất ngờ trong vụ mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng tử vong 'để bớt gánh nặng'

Người mẹ ở Đắk Lắk khai do áp lực, khó khăn nên nhẫn tâm bế con 1 tuổi thả xuống giếng để bớt gánh nặng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 3/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vẫn đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra hành vi giết người. Đối với thông tin bà Lê có biểu hiện bệnh trầm cảm sau sinh, công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, ngày 31/10, bà Lê đã ném con trai là NUAL (1 tuổi), xuống giếng, khiến bé này tử vong.

Liên quan vụ việc, ông NĐL (72 tuổi, cha ruột bà Lê) cho hay hằng ngày bà Lê cùng chồng buôn bán ve chai, cuộc sống tương đối khó khăn.

Theo ông L, sau khi sinh con trai út (cháu UNAL), bà Lê có biểu hiện trầm cảm sau sinh. Vì vậy, gia đình đã đưa bà này đi khám ở bệnh viện tâm thần tại Đắk Lắk và lấy thuốc về uống. Trong thời gian bà Lê điều trị bệnh, bé L được gia đình ông ngoại ở gần đó chăm sóc.

“Sau một thời gian uống thuốc, bệnh tình Lê cũng đỡ hơn. Gần đây, tôi cho cháu L về ở hẳn với Lê để hai mẹ con gần gũi nhau cho tình cảm, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”, ông L nói. 

Theo ông L, hôm xảy ra vụ việc, bà Lê không có biểu hiện gì bất thường, cũng không than vãn gì với người thân về hoàn cảnh cuộc sống.

Nguyễn Thị Lê - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 9h ngày 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của một người dân về việc cháu U.N.A.L. (1 tuổi) mất tích không rõ nguyên nhân.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Ea Kao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã đấu tranh, xác định được chính bà Lê là thủ phạm gây nên cái chết cho chính con ruột của mình.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê khai nhận, năm 2008, Lê kết hôn với ông T. (45 tuổi) và có với nhau 2 người con chung.

Đến tháng 2/2024, Lê có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác rồi sinh ra bé L..

Sáng 31/10, Lê suy nghĩ về việc áp lực, không có tiền nuôi cả 3 người con nên nảy sinh ý định giết cháu L. để bớt gánh nặng. Lê đã bế cháu L. thả xuống giếng trong sân nhà rồi kéo nắp bê tông đóng kín lại.

Khoảng 21h cùng ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện, đưa được thi thể cháu L. lên để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Tình tiết bất ngờ trong vụ mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng tử vong 'để bớt gánh nặng'

