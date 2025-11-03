Công an xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nhóm học sinh đánh một học sinh tới mức nguy kịch, xảy ra tại Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (đóng tại xã Triệu Sơn), vào giờ ra chơi tiết 2 sáng 31/10, tại phòng học E302 (tầng 3) của nhà trường, học sinh N.T.A.T., 15 tuổi, trú tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, học lớp điện công nghiệp 65B2, ngành điện công nghiệp (đồng thời đang học lớp 10, hệ giáo dục thường xuyên) bị một nhóm bạn lớp 11 học ở tầng hai cùng tòa nhà lên đánh khi đang ngồi chơi, xem điện thoại trong lớp học. Khi vụ việc xảy ra, một số thầy cô đang giải lao ở các phòng học cùng tầng được học sinh phản ánh đã sang phòng E302 đưa em N.T.A.T. xuống phòng y tế của trường để sơ cứu ban đầu.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của em T. nguy cấp, lãnh đạo nhà trường đã gọi điện thoại đề nghị Bệnh viện An Việt ở xã Triệu Sơn đưa ô tô đến chở em T. đi cấp cứu và thông báo cho gia đình em T. biết. Sau khi đưa em T. đi cấp cứu, lãnh đạo nhà trường đã họp khẩn các bộ phận liên quan, cử cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ gia đình nạn nhân trong khi cấp cứu, chăm sóc em T. tại Bệnh viện An Việt, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Nam sinh bị đánh hội đồng dẫn đến tình trạng sức khỏe nguy kịch - Ảnh: Báo Lao Động Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo nhà trường đã đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ một phần kinh phí điều trị cho nạn nhân. Bên cạnh đó, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã thông báo với Công an xã Triệu Sơn để vào cuộc điều tra. Công an xã Triệu Sơn đã cử hai tổ điều tra, tìm ra bốn học sinh lớp 11 của nhà trường đánh học sinh N.T.A.T., phục vụ công tác điều tra. Nhà trường đã thông báo cho phụ huynh bốn học sinh đánh em T. biết và phối hợp giải quyết vụ việc. Do vết thương nặng, sau một ngày được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bệnh viện chẩn đoán, tiên lượng tình trạng sức khỏe của em N.T.A.T. xấu, nên khuyên gia đình cho nạn nhân về nhà. Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Chiều 3/11, ông Lê Hoằng Bá Huyền - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa - cho biết: "Nhà trường rất lấy làm tiếc khi xảy ra vụ việc học sinh N.T.A.T. bị đánh trọng thương trong trường. Nhà trường sẽ có trách nhiệm đối với nạn nhân T.. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục cử cán bộ, giáo viên, nhân viên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân T. cấp cứu, chăm sóc học sinh và phối hợp, hỗ trợ công an trong quá trình điều tra vụ việc. Thời gian tới, nhà trường sẽ tăng cường tuyên truyền kiến thức phòng chống, ngăn chặn bạo lực học đường đến từng lớp học, và siết chặt quản lý học sinh để các em yên tâm đến trường học tập".

Nghẹt thở người dân lao xuống dòng nước lũ cứu nam sinh lớp 11 Ngày 3/11, Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị vừa trải qua giây phút nghẹt thở, cùng người dân cứu sống một nam sinh nhảy cầu ở đập dâng Phú Phong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-nam-sinh-bi-anh-hoi-ong-trong-truong-hoc-hien-ang-nguy-kich-745718.html