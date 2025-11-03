Nghẹt thở người dân lao xuống dòng nước lũ cứu nam sinh lớp 11

Ngày 3/11, Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị vừa trải qua giây phút nghẹt thở, cùng người dân cứu sống một nam sinh nhảy cầu ở đập dâng Phú Phong.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 3/11, bà Nguyễn Thị Thống, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (Gia Lai), xác nhận Công an xã và người dân địa phương vừa phối hợp giải cứu thành công một học sinh nhảy cầu.
Theo đó, vụ việc xảy ra sáng cùng ngày tại khu vực đập dâng Phú Phong (xã Tây Sơn).
Nạn nhân trong vụ việc là em T., học sinh lớp 11, trú xã Bình Phú.
Thông tin ban đầu, sáng 3/11, do buồn chuyện gia đình, em T. đã đến khu vực đập dâng Phú Phong nhảy xuống dòng nước chảy xiết bên dưới.
Theo thông tin từ báo Dân trí, thời điểm em T. nhảy xuống có hai người dân đang ở gần đó phát hiện kịp thời ứng cứu là ông Nguyễn Thế Vinh (48 tuổi, làm nghề lái xe dịch vụ) và ông Lâm Văn Dư (41 tuổi, nhân viên Xí nghiệp Thủy lợi 5).
Cụ thể, ông Vinh dùng dây dù hỗ trợ ông Dư lao vào dòng nước xiết để tiếp cận nạn nhân, đưa nạn nhân vào chân đập.
Lúc này, Công an xã Tây Sơn đưa thiết bị xuống nâng nạn nhân lên bờ và triển khai sơ cứu do nạn nhân đã tím tái, có dấu hiệu ngừng thở.
Sau khi sơ cứu thành công, nạn nhân được Công an xã đưa đi cấp cứu kịp thời, thoát khỏi cơn nguy kịch.