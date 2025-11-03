Ngày 3/11, Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông cứa cổ, nhảy xuống sông Sài Gòn.

Theo thông tin từ VietNamNet, đến 13h ngày 3/11, lực lượng chức năng phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) vẫn đang phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM lặn tìm người đàn ông rơi từ cầu Sài Gòn xuống sông mất tích.

Khoảng 10h30 cùng ngày, người dân đi trên cầu Sài Gòn phát hiện người đàn ông chạy taxi công nghệ dừng xe giữa cầu (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Tài xế này sau đó đi đến đứng sát lan can cầu, cởi quần áo rồi dùng dao tự gây sát thương ở vùng cổ. Sau đó, người này rơi xuống sông Sài Gòn, mất tích.

Người đàn ông đứng trên thành cầu Sài Gòn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Do sự việc diễn ra nhanh và người đàn ông có cầm dao nên người đi đường không dám lại gần.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng điều ca nô, xe chuyên dụng cùng lực lượng có mặt tại hiện trường, triển khai đội hình lặn, tìm kiếm nạn nhân.

Đến 13h, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai ca nô, đội hình lặn tìm nạn nhân - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, đại diện Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) xác nhận có vụ việc nêu trên và đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm việc với người nhà nạn nhân, điều tra nguyên nhân vì sao người đàn ông nhảy cầu.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định người đàn ông có vợ, con nhưng đã ly hôn được vài năm rồi dọn ra ở riêng. Sau đó người đàn ông hành nghề chạy xe taxi công nghệ.

Hóc trân châu khi uống trà sữa, bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm Gần đây, dư luận Trung Quốc xôn xao trước vụ việc một bé trai 4 tuổi ở thành phố Đài Châu (tỉnh Chiết Giang) tử vong do ngạt thở sau khi bị nghẹn hạt trân châu trong trà sữa khi đang chơi trên bạt lò xo tại một công viên giải trí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-tai-xe-taxi-dung-dao-tu-sat-tren-cau-sai-gon-roi-roi-xuong-song-mat-tich-745688.html