Tai nạn xảy ra tại ngã tư ĐT 747B và đường Võ Thị Sáu, phường Tân Khánh, TPHCM (trước đây là TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, sáng ngày 3/11, người đàn ông cùng vợ đi xe máy trên đường ĐT.747B hướng từ miếu Ông Cù đi vòng xoay Kim Hằng.

Khi đến ngã tư giao nhau với đường Võ Thị Sáu thuộc phường Tân Khánh, TPHCM thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo container.

Sau khi xảy ra va chạm, người phụ nữ ngồi trên xe máy bị cuốn vào gầm, bị bánh xe đầu kéo container cán qua, tử vong tại chỗ, trong khi đó người chồng văng ra bên ngoài, chỉ bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ người thân, hai vợ chồng làm công nhân, khi đang trên đường đến nhà máy thì xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

