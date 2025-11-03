Rạng sáng 2/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy bé gái lớp 8 mất tích sau vụ vỡ hồ chứa nước tại khu trang trại chăn nuôi ở xã Tuy Phong (Lâm Đồng), khiến 3 người trong một gia đình bị cuốn trôi.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận tối qua trên địa bàn xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước của một trang trại nuôi gà, khiến ba người trong cùng một gia đình bị cuốn trôi. Trong đó, hai người may mắn được cứu kịp thời. “Khoảng 5h30 sáng nay, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể bé gái bị nước cuốn mất tích. Hiện vụ vỡ hồ chứa nước đã được khống chế, chính quyền đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân”, ông Bắc thông tin.



Lượng nước lớn từ hồ chứa của trang trại gà trên cao đổ xuống hạ nguồn - Ảnh: VietNamNet Trước đó khoảng 20h ngày 1/11, mưa lớn kéo dài khiến hồ chứa nước của một trang trại chăn nuôi gà trên khu vực Cây Cà, xã Tuy Phong bị vỡ, làm lượng nước lớn từ trên cao đổ xuống hạ nguồn, cuốn trôi 3 người trong cùng một gia đình ở thôn 2. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Tuy Phong đã huy động phương tiện, nhân lực ứng cứu, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân và khẩn trương di dời người dân ở khu vực hạ lưu để bảo đảm an toàn.

Trong đêm, lực lượng chức năng cùng người dân đã cứu được hai người lớn là vợ chồng bị nước cuốn trôi, riêng cháu bé 13 tuổi mất tích. Hiện trường khu vực lũ quét do vỡ hồ, sáng 2/11 - Ảnh: VnExpress Theo thông tin từ VnExpress, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, cho biết sự cố xảy ra tại hồ chứa trên núi của Công ty Trang trại Việt, do ông Trần Quang Tính làm chủ. Chính quyền xã đang ghi nhận thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngoài lực lượng tại chỗ, đêm 1/11, đội tình nguyện gồm xe cứu thương 0 đồng và xe chở canô cũng đã xuất phát từ Phan Thiết ra Tuy Phong hỗ trợ chính quyền xã ứng cứu. Xã Tuy Phong được sáp nhập từ hai xã Phong Phú và Phan Dũng. Vị trí xảy ra sự cố thuộc địa bàn xã Phong Phú cũ, cách Phan Thiết hơn 120 km. Khu Trang Trại Việt nằm trên cao, phía trên khu dân cư và rẫy vườn của người dân địa phương. Những ngày qua, cũng như nhiều địa phương ở Lâm Đồng, xã Tuy Phong và vùng đầu nguồn có mưa lớn. Nước dồn về hệ thống sông suối, hồ chứa địa phương với lưu lượng lớn. Hai hồ Phan Dũng và Lòng Sông đã phải xả lũ để đảm bảo an toàn. Nhiều khu vực sạt lở, nước ngập cao tốc, cát vùi lấp quốc lộ 1 khiến giao thông ách tắc.

Danh tính cô gái ở Hà Nội lừa đảo nam giới muốn kiếm người yêu Công an Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo (SN: 1999, trú tại: xã Hát Môn, TP. Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-ho-chua-nuoc-tren-nui-o-lam-ong-3-nguoi-cung-gia-inh-bi-cuon-troi-745678.html