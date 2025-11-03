Bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông, có thể mạnh tới cấp 14 ở Biển Đông

Đời sống 03/11/2025 05:10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động, tên quốc tế là Kalmaegi.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 2-11, trên vùng biển phía đông miền trung Philippines có bão Kalmaegi đang hoạt động.

Lúc 16h chiều nay, bão đang mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11 và đi nhanh theo hướng tây với tốc độ khoảng 25km/h. Dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam cho thấy khoảng ngày 5-11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông.

Sau khi vào Biển Đông, cường độ bão tiếp tục mạnh thêm, cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 14. Sau đó, bão hướng về các tỉnh miền Trung nước ta. 

Cụ thể, dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục đi theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Đến 16h chiều mai (3-11), tâm bão ở trên vùng biển phía đông miền trung Philippines, cường độ bão lúc này mạnh cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Đến 16h chiều 4-11, tâm bão ở khu vực phía tây miền trung Philippines, cường độ bão lúc này mạnh cấp 12 (117-133km/h), giật cấp 15.

Bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông, có thể mạnh tới cấp 14 ở Biển Đông - Ảnh 1
Hướng di chuyển của bão Kalmaegi, cập nhật chiều 2/11

Theo thông tin từ VietNamNet, trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h, có khả năng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. Cường độ bão trong thời gian này có thể mạnh thêm.

Đến 16h chiều 5-11, tâm bão ở khu vực giữa Biển Đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16-17.

Từ 72 - 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và cường độ có khả năng mạnh thêm lên cấp 14, giật cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi từ chiều và đêm 4-11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m.

"Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn" - cơ quan khí tượng cảnh báo.

