Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài điểm mặt trao Tài Lộc, vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 21/12/2025 12:32

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết con giáp Thần Tài điểm mặt trao Tài Lộc, vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh' nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Qua đêm nay, dưới sự hỗ trợ của Thực Thần, vận trình của tuổi Tỵ khá ổn định. Tiến độ công việc trong tầm kiểm soát mặc dù thỉnh thoảng có những xao nhãng nhỏ. Bạn chỉ cần tập trung vào các nhiệm vụ chính và tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác để duy trì thành quả hiện có. 

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài điểm mặt trao Tài Lộc, vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính ngày này tương đối yếu. Các hoạt động giao lưu xã hội và chi phí giải trí có khả năng vượt quá ngân sách. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, tiền bạc có thể cạn kiệt nhanh chóng. Quản lý tài chính thận trọng, hạn chế chi tiêu bốc đồng là lựa chọn khôn ngoan trong ngày này.

Con giáp tuổi Ngọ 

Qua đêm nay, tuổi Ngọ gặp ngày tam hợp nên công danh sự nghiệp tiến triển thuận lợi, có người nâng đỡ, hỗ trợ. Các mối quan hệ cũng trong hài hòa, tài lộc dồi dào. Đây là ngày rất thích hợp để con giáp này ký kết hợp đồng, gặp gỡ, làm quen với những khách hàng tiềm năng mới.

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài điểm mặt trao Tài Lộc, vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Song hôm nay cũng có điềm không mấy tốt lành nên bản mệnh cần chú ý khi ra đường, đi đúng luật giao thông, quan sát trước sau kẻo gây tai nạn, va chạm với người khác. Do đó, tuổi Ngọ làm gì cũng phải thận trọng, tránh bốc đồng dễ dẫn đến xô xát và tổn hại sức khỏe.

Con giáp tuổi Dậu 

Qua đêm nay, người tuổi Dậu được Thiên Ấn soi chiếu nên con đường sự nghiệp vô cùng hanh thông, rộng mở. Chỉ cần bạn cố gắng làm việc, không phân tán bởi những vấn đề ngoài lề thì ắt sẽ gặt hái được thành công ngay trong tầm tay.

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài điểm mặt trao Tài Lộc, vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với người khác giới tiến triển tốt đẹp. Hôm nay, bạn có thể nhận được lời mời làm quen của một người nào đó. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy cho đôi bên một cơ hội xem sao nhé. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước sang tháng đầu tiên năm 2026, 3 con giáp hưởng phúc Thần Tài, tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, không lo thiếu tiền

Bước sang tháng đầu tiên năm 2026, 3 con giáp hưởng phúc Thần Tài, tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, không lo thiếu tiền

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hưởng phúc Thần Tài, tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, không lo thiếu tiền khi bước sang tháng đầu tiên năm 2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều bé gái có kinh nguyệt sớm rồi… không cao thêm?

Vì sao nhiều bé gái có kinh nguyệt sớm rồi… không cao thêm?

Sức khỏe 46 phút trước
Dự đoán tuần cuối cùng năm 2025, khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có Quý Nhân theo gót

Dự đoán tuần cuối cùng năm 2025, khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có Quý Nhân theo gót

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tử vi năm 2026, 3 con giáp biến nghèo thành giàu, trở nên Phú Quý, giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tử vi năm 2026, 3 con giáp biến nghèo thành giàu, trở nên Phú Quý, giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài điểm mặt trao Tài Lộc, vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài điểm mặt trao Tài Lộc, vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 21/12/2025, 3 con giáp đến thời ‘khai vận tụ tài’, cuộc sống no đủ, sung túc Tài Lộc, tiền đếm mỏi cả tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/12/2025, 3 con giáp đến thời ‘khai vận tụ tài’, cuộc sống no đủ, sung túc Tài Lộc, tiền đếm mỏi cả tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp vận đổi sao dời, đón vận may lớn, tiền bạc phát ầm ầm, trăm sự suôn sẻ, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp vận đổi sao dời, đón vận may lớn, tiền bạc phát ầm ầm, trăm sự suôn sẻ, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Loại rau bổ hơn thịt bò ăn vào sức khỏe càng thăng hạng nhưng giá rẻ chỉ vài ngàn

Loại rau bổ hơn thịt bò ăn vào sức khỏe càng thăng hạng nhưng giá rẻ chỉ vài ngàn

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/12/2025: Neo ở vùng đỉnh, được dự báo tăng tiếp nhưng người mua vẫn lỗ hơn 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/12/2025: Neo ở vùng đỉnh, được dự báo tăng tiếp nhưng người mua vẫn lỗ hơn 3 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 21/12/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng'

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 21/12/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện lúc nửa đêm

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện lúc nửa đêm

Đời sống 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Hai 22/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi ngày mới, thứ Hai 22/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện lúc nửa đêm

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện lúc nửa đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 21/12/2025: Neo ở vùng đỉnh, được dự báo tăng tiếp nhưng người mua vẫn lỗ hơn 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/12/2025: Neo ở vùng đỉnh, được dự báo tăng tiếp nhưng người mua vẫn lỗ hơn 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dự đoán tuần cuối cùng năm 2025, khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có Quý Nhân theo gót

Dự đoán tuần cuối cùng năm 2025, khổ tận cam lai, 3 con giáp tiền sinh ra tiền, phát tài phát lộc, làm gì cũng có Quý Nhân theo gót

Tử vi năm 2026, 3 con giáp biến nghèo thành giàu, trở nên Phú Quý, giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tử vi năm 2026, 3 con giáp biến nghèo thành giàu, trở nên Phú Quý, giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/12/2025, 3 con giáp đến thời ‘khai vận tụ tài’, cuộc sống no đủ, sung túc Tài Lộc, tiền đếm mỏi cả tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/12/2025, 3 con giáp đến thời ‘khai vận tụ tài’, cuộc sống no đủ, sung túc Tài Lộc, tiền đếm mỏi cả tay

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp vận đổi sao dời, đón vận may lớn, tiền bạc phát ầm ầm, trăm sự suôn sẻ, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp vận đổi sao dời, đón vận may lớn, tiền bạc phát ầm ầm, trăm sự suôn sẻ, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 21/12/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng'

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 21/12/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng'

3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ sau ngày 21/12/2025

3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ sau ngày 21/12/2025