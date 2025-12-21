Đúng 20h hôm nay, ngày 21/12/2025, 3 con giáp đến thời ‘khai vận tụ tài’, cuộc sống no đủ, sung túc Tài Lộc, tiền đếm mỏi cả tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/12/2025, Tam Hội mang đến cho tuổi Dần một ngày bùng nổ năng lượng và hiệu suất làm việc khá tốt. Nhân viên văn phòng sẽ có khả năng thuyết phục đặc biệt trong các cuộc họp hoặc khi trình bày đề xuất, dễ dàng chinh phục cấp trên và đồng nghiệp.

Tài vận phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, những người làm kinh doanh hoặc tự buôn bán sẽ thấy đơn hàng và doanh số tăng vọt nếu duy trì thái độ thân thiện, kiên nhẫn và nụ cười. Sự tích lũy tài sản diễn ra thuận lợi. Có thể có những khoản thu bất ngờ hoặc lợi nhuận lớn từ các giao dịch đã thực hiện trước đó.

Đời sống tình cảm cực kỳ cân bằng và thăng hoa. Người độc thân trở nên hấp dẫn và dễ dàng thu hút sự chú ý tại các sự kiện xã hội, nhận được sự ngưỡng mộ và yêu mến. Các cặp đôi trải qua một mối tình ngọt ngào, ấm áp, sự tin tưởng và nương tựa lẫn nhau ngày càng tăng.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/12/2025, may mắn, mọi công việc của tuổi Mão đều tiến triển rất thuận lợi. Vì vậy, nếu tuổi Mão ấp ủ kế hoạch gì thì không nên chần chừ, do dự. Hơn nữa, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân vào ngày mới này, và người đó có thể là người quen.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy rèn luyện bản thân và không ngừng cố gắng. Những ai làm công việc bàn giấy có cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng nếu chớp được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình. Bản mệnh sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và được cấp trên đánh giá cao.

Trong ngày Mão Dần tương hội, tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều điều cát lành, nhất là chuyện tình cảm. Người còn độc thân có thể được ai đó bày tỏ tình cảm. Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận hạnh phúc. Trong khi đó các cặp vợ chồng thì đón tin vui về chuyện con cái.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/12/2025, Chính Ấn tương trợ, hôm nay chính là thời điểm để người tuổi Thân khẳng định vị thế của mình. Bạn hoàn toàn có khả năng giải quyết những khúc mắc trong công việc, thậm chí là người chỉ dẫn cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thái độ làm việc cẩn trọng, có đầu có đuôi chính là yếu tố chính khiến lãnh đạo đánh giá bạn rất cao. Vì thế, hãy tiếp tục phát huy ưu điểm của mình, bạn sẽ được phân công cho nhiều nhiệm vụ trọng đại, có tác dụng thúc đẩy sự nghiệp phát triển.



Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Nam và Tài Thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!