Rau dền được đánh giá cao về lợi ích sức khỏe nên chúng không được chế biến thành những món ăn bổ dưỡng mà còn được sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền.

Rau dền là một loại cây có tiềm năng to lớn cho cả mục đích ẩm thực và làm thuốc. Hạt, dầu và lá rau dền thường được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau, trong khi tất cả các bộ phận của cây đều được khai thác để làm thuốc. Lưu ý là mặc dù có lịch sử sử dụng lâu dài trong y học cổ truyền nhưng bằng chứng khoa học ủng hộ các tuyên bố chữa bệnh của loại rau này vẫn còn hạn chế. 

Loại rau bổ hơn thịt bò ăn vào sức khỏe càng thăng hạng nhưng giá rẻ chỉ vài ngàn - Ảnh 1
Rau dền chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ điều trị các tình trạng như loét, tiêu chảy, sưng miệng hoặc cổ họng và mức cholesterol cao. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của rau dền là hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú, góp phần mang lại lợi ích sức khỏe tiềm ẩn. Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn, tiêu thụ rau dền có thể làm giảm mức cholesterol toàn phần và cholesterol LDL, đồng thời nâng cao mức cholesterol HDL. Tuy nhiên, những phát hiện này vẫn chưa được nhân rộng trong các thử nghiệm trên người.

Công dụng của rau dền đối với sức khỏe 

Tăng cường sức khỏe tim mạch 

Rau dền là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ hòa tan và phytosterol, hai hợp chất được chứng minh có khả năng giảm cholesterol hiệu quả. Chất xơ hòa tan giúp ràng buộc cholesterol "xấu" (LDL) trong hệ tiêu hóa và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể, từ đó ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Ngoài ra, việc tiêu thụ rau dền thường xuyên còn hỗ trợ ổn định huyết áp, góp phần giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng như đau tim và đột quỵ. 

Loại rau bổ hơn thịt bò ăn vào sức khỏe càng thăng hạng nhưng giá rẻ chỉ vài ngàn - Ảnh 2
Hỗ trợ xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương 

Với hàm lượng canxi và magiê vượt trội so với nhiều loại rau khác, rau dền là một đồng minh mạnh mẽ cho hệ xương khớp. Canxi là khoáng chất cơ bản xây dựng và duy trì mật độ xương, trong khi magiê giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn. Đặc biệt, rau dền còn chứa vitamin k, một vitamin thiết yếu tham gia vào quá trình khoáng hóa xương. Bổ sung rau dền là biện pháp tự nhiên hữu hiệu để củng cố cấu trúc xương, đặc biệt quan trọng để phòng ngừa loãng xương khi về già. 

Cải thiện tình trạng thiếu máu 

Rau dền được biết đến là một trong những loại rau xanh có hàm lượng sắt cao. Sắt đóng vai trò trung tâm trong việc sản xuất hemoglobin, protein vận chuyển oxy từ phổi đến các mô và cơ quan trong cơ thể. Việc thiếu sắt là nguyên nhân phổ biến gây ra thiếu máu, dẫn đến mệt mỏi và suy giảm năng lượng. Thêm rau dền vào bữa ăn là một cách tuyệt vời để bổ sung sắt, đặc biệt có lợi cho phụ nữ mang thai, người ăn chay và những người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. 

Loại rau bổ hơn thịt bò ăn vào sức khỏe càng thăng hạng nhưng giá rẻ chỉ vài ngàn - Ảnh 3
Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và giảm cân 

Rau dền chứa lượng lớn chất xơ không hòa tan, giúp thúc đẩy nhu động ruột, tăng khối lượng phân và ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón. Một hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cao này còn giúp kéo dài cảm giác no, giảm thèm ăn, tđó hỗ trợ tích cực cho quá trình kiểm soát cân nặng và giảm cân một cách lành mạnh.

Một số món ăn từ rau dền

Canh rau dền: có thể sử dụng rau dền kết hợp nấu với tôm nõn để tạo thành một món ăn cho mùa hè giúp giải nhiệt, mát gan, đồng thời giảm được các triệu chứng của nhức đầu, chóng mặt...

Rau dền đỏ xào tỏi: ăn rau dền đỏ có tác dụng gì? Rau dền nói chung và rau dền đỏ nói riêng đều mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đối với rau dền đỏ xào tỏi ngoài việc cung cấp chất xơ từ rau dền, còn bổ sung các thành phần dinh dưỡng đặc biệt từ tỏi làm cho món ăn trở nên bổ dưỡng và hấp dẫn.

Loại rau bổ hơn thịt bò ăn vào sức khỏe càng thăng hạng nhưng giá rẻ chỉ vài ngàn - Ảnh 4
Canh củ dền: củ dền nấu với thịt tạo nên món ăn ngon, ngọt đồng thời có tác dụng bổ máu.

Không ngờ rau dền bán sẵn ở chợ Việt chỉ vài nghìn một bó lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Rau dền là một loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Không chỉ dễ trồng, giá thành phải chăng, rau dền còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng khổng lồ.

