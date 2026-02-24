3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/2/2026, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 07:50

3 con giáp kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài.

Tuổi Ngọ

Phương diện tài chính của người tuổi Ngọ có dấu hiệu khởi sắc do Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn nhận được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó.

Chuyện tình cảm chưa có dấu hiệu khởi sắc quá rõ ràng. Bạn và nửa kia của mình vẫn thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ. Đôi bên đều nên trưởng thành hơn, đừng so đo tính toán vì những chuyện quá nhỏ nhặt, khiến bầu không khí trong gia đình căng thẳng.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/2/2026, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có một ngày vô cùng thuận lợi về tình cảm. Nhân duyên tới nhanh và toàn là duyên lành, không những kết được bạn tốt, có thêm đối tác, khách hàng, đồng nghiệp mà bạn còn dễ dàng tìm thấy đối tượng khiến mình rung động.

 

Người còn độc thân có cơ hội thoát kiếp cô đơn. Duyên phận đến rất bất ngờ mà không hề báo trước, bản mệnh chớ nên e ngại mà cố gắng nắm giữ cơ hội ngay khi có thể. Đừng quá khắt khe với đối phương cũng như với chính mình, ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/2/2026, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ dễ dàng gặp may mắn và suôn sẻ. Đây là thời điểm những nỗ lực của người tuổi Hợi bỏ ra từ đầu năm sẽ đạt thành quả bất ngờ. Những kế hoạch hoặc hợp đồng mới có thể xuất hiện, giúp bạn thu về nguồn lợi nhuận lớn hơn. Bạn cần tỉnh táo, sáng suốt để nắm bắt thời cơ và đưa ra các quyết định chính xác, giúp túi tiền ngày một lớn hơn.

Tam Hội hậu thuẫn cho mối quan hệ của bạn được cải thiện. Tình bạn chân chính phát triển từ sự ngưỡng mộ và tôn trọng lẫn nhau. Hãy chia sẻ sự khác biệt của bạn với mọi người và cùng nhau tìm kiếm sự đồng điệu.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/2/2026, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát 'như mưa trút nước', sự nghiệp thắng lớn, dễ dàng có bạc tỷ trong tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát 'như mưa trút nước', sự nghiệp thắng lớn, dễ dàng có bạc tỷ trong tay

3 con giáp tài lộc vượng phát 'như mưa trút nước', sự nghiệp thắng lớn, dễ dàng có bạc tỷ trong tay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ âm thầm đi tìm sự thật và cái kết khiến cả hai đều rơi lệ

Phát hiện lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ âm thầm đi tìm sự thật và cái kết khiến cả hai đều rơi lệ

Tâm sự Eva 18 phút trước
Nhờ dùng điện thoại đôi, vợ "tóm sống" bí mật kinh hoàng của chồng chỉ từ một đơn hàng giao nhầm

Nhờ dùng điện thoại đôi, vợ "tóm sống" bí mật kinh hoàng của chồng chỉ từ một đơn hàng giao nhầm

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Lấy vàng cưới của dâu mang tặng con gái, mẹ chồng "đứng hình" trước câu nói nhẹ nhàng mà sâu cay của nàng dâu

Lấy vàng cưới của dâu mang tặng con gái, mẹ chồng "đứng hình" trước câu nói nhẹ nhàng mà sâu cay của nàng dâu

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Tôi đã tìm thấy bí mật động trời của nhà chồng nhờ một câu nói của con gái đi học về

Tôi đã tìm thấy bí mật động trời của nhà chồng nhờ một câu nói của con gái đi học về

Tâm sự 32 phút trước
Bị người yêu cũ "phục kích" đòi quay lại ngay giữa đám cưới, tôi đáp trả một câu khiến anh ta muối mặt, cả hội trường dậy sóng

Bị người yêu cũ "phục kích" đòi quay lại ngay giữa đám cưới, tôi đáp trả một câu khiến anh ta muối mặt, cả hội trường dậy sóng

Tâm sự Eva 35 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', tiền bạc hưởng mãi không hết sau ngày 24/2/2026

3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', tiền bạc hưởng mãi không hết sau ngày 24/2/2026

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/2/2026: Thế giới tăng mạnh, SJC trong nước bán ra 184,6 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/2/2026: Thế giới tăng mạnh, SJC trong nước bán ra 184,6 triệu đồng

Đời sống 52 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/2/2026, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/2/2026, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

NÓNG: Một công ty dược phẩm bị phạt bởi sản xuất thuốc không đạt chất lượng

NÓNG: Một công ty dược phẩm bị phạt bởi sản xuất thuốc không đạt chất lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', tiền bạc hưởng mãi không hết sau ngày 24/2/2026

3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', tiền bạc hưởng mãi không hết sau ngày 24/2/2026

Đúng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Tử vi thứ Tư 25/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 25/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Đúng hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Sau hôm nay, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc