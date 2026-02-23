Thi thể đôi nam, nữ cùng chiếc xe 5 chỗ vừa được người dân phát hiện dưới nước thuộc khu vực đập dâng Vân Phong, tỉnh Gia Lai

Theo thông tin từ VnExpress thi thể nam giới mắc vào cống thoát nước tại mương Vân Phong (sông Kôn), thôn Phú Lạc, xã Bình An (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ). Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Châu Văn Bảo, 25 tuổi, trú tại xã KBang.

Cách vị trí trên khoảng 100 m, lực lượng chức năng phát hiện thêm một ôtô con hiệu Kia Morning, biển kiểm soát TP HCM, nằm dưới hạ lưu đập Vân Phong.

Lực lượng chức năng trục vớt ôtô và 2 thi thể - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận định có thể còn nạn nhân khác, chính quyền xã phối hợp đơn vị vận hành đập Vân Phong tạm ngăn nước để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị Trịnh Thị Ngọc Hưng, 31 tuổi, ngụ xã Kon Giang, cách hiện trường ban đầu khoảng 500 m.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Theo ông Mai Xuân Hậu, Chủ tịch UBND xã Bình An, hiện trường tai nạn không có dấu hiệu bất thường, khả năng lái xe buồn ngủ tự lao xuống mương. Khi trục vớt, chiếc xe hư hỏng phần đầu, cửa mở.

